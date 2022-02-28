​Ukraynalı kadın: Kocam savaşmak için kaldı

Polonya sınırında duygu dolu yaşayan Ukraynalılardan Tania Boryslavska, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Büyük kızım trende veda ederken ağladı. Tüm tren ağlıyordu." dedi.

Boryslavska, kocasının kendisine "Tania, vatanımızı kurtaracağım." sözünü verdiğini söyledi.

Kocası savaşmak için geride kaldı

Bebeği kucağındayken konuşan Margarita Demchuk da eşinin Ukrayna'da mücadele etmek için Lviv'de olduğunu söyledi.

Demchuk, "Vazgeçmek istemiyoruz. Elbette kocam için korkuyorum, ancak bebeklerimi korumalıyım." ifadelerini kullandı.

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