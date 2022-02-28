Dünya Ukraynalı kadın Kocam savaşmak için kaldı
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Ukraynalı kadın: Kocam savaşmak için kaldı

Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen Ukraynalılar, Polonya sınırına doğru hareket etti. Yüz binlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçti. Savaş nedeniyle ailelerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalı kadınlar, yaşadıklarını anlattı.Bebeğiyle birlikte Polonya sınırına gitmek zorunda kalan Demchuk, yaşadıklarını anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
​Ukraynalı kadın: Kocam savaşmak için kaldı
Eşi Ukrayna'da savaşan Tania Boryslavska.

Polonya sınırında duygu dolu yaşayan Ukraynalılardan Tania Boryslavska, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Büyük kızım trende veda ederken ağladı. Tüm tren ağlıyordu." dedi.

  • Boryslavska, kocasının kendisine "Tania, vatanımızı kurtaracağım." sözünü verdiğini söyledi.

Kocası savaşmak için geride kaldı

Bebeği kucağındayken konuşan Margarita Demchuk da eşinin Ukrayna'da mücadele etmek için Lviv'de olduğunu söyledi.

Demchuk, "Vazgeçmek istemiyoruz. Elbette kocam için korkuyorum, ancak bebeklerimi korumalıyım." ifadelerini kullandı.

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