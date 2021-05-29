Dünya Uluslararası basın Taksim Camiinin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı
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Uluslararası basın Taksim Camii'nin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı seçimleri öncesi Taksim’de 27 yıl önce işaret ettiği noktada temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, dün ibatede açıldı. Daha önce Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından rahatsız olan uluslararası basın kuruluşları bu kez bu kez de Taksim Camii ile ilgili provokatif bir haberlere imza attı. Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde caminin ibadete açıldığına dikkat çekilen haberlerde, laikliğe vurgu yapıp algı operasyonu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası basın Taksim Camiinin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı
Taksim Camii dün ibadete açıldı.

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii’ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur” ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim’e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, dün ibadete açıldı.

  • Binerce kişi bu ana tanıklık etmek için Taksim Meydanı'nı doldurdu. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı alanda vatandaşlara seccade ve dezenfektan dağıtıldı, meydan gül suyuyla yıkandı. Tarihi açılış her zaman olduğu gibi uluslararası basını rahatsız etti.

Laiklik ve Gezi'ye vurgu yaptılar

Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim'den naklen yayınlar yaparak algı operasyonu yapan uluslararası basın, tarihi açılıştan rahatsız oldu. İngiliz The Guardian ve BBC, Amerikan Washington Post, Fransız France24, İspanyol El Periodico, Katar merkezli Al Jazeera ve İsveçli Expressen, Erdoğan'ın simge meydan Taksim'deki camii açılışını Gezi Parkı Eylemleri üzerinden gördü.

Alman DW'den Taksim Camii'nin açılış gününde provokatif haber
GÜNDEM
Alman DW'den Taksim Camii'nin açılış gününde provokatif haber

Al Jazeera: "Erdoğan, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda cami açtı. Binlerce kişinin katıldığı açılış, 2013 yılında Gezi Parkı yakınlarında başlayan hükümet karşıtı kitlesel protestoların yıl dönümüne denk geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı

The Guardian: "Erdoğan, Gezi Parkı protestolarının yıl dönümünde İstanbul'da laik tarihe sahip meydandaki tartışmalı camiyi açtı. Modern şehrin kalbindeki ibadethane, yaklaşık 20 yıldır Atatürk'ün laik mirasını yıkmak için çalışan ve Türkiye'ye kendi damgasını vuran dindar Erdoğan için uzun zamandır bir hayaldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya bir selam, İstanbul'un fethine hediyedir
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya bir selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Taksim Camii'ni, bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii'ne bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum' ifadelerini kullandı.


BBC: "Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki tartışmalı caminin açılışını yaptı. Camii, laik Türk cumhuriyetinin sembolü olarak görülen bir kamusal alanın yanında belirgin bir şekilde öne çıkıyor."


Washington Post: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü haline gelen "bir Müslüman ibadethanesi inşa etme arzusu"nu yerine getiren yeni bir caminin açılışını yaptı. Camiinin yapıldığı yer; 2013'te hükümetin bitişikteki Gezi Parkı'ndaki inşaat planlarının ateşlediği kitlesel hükümet karşıtı protestoların da yapıldığı meydan..."

Taksim Camii ibadete açılıyor: Meydan namaz kılmak isteyenlerle doldu
FOTOĞRAF 15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii açılıyor.
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Cuma namazını bekleyen yüzlerce vatandaş, büyük bir heyecanla cami çevresinde yerini aldı.
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Polis ekipleri bölgedeki yoğun güvenlik önlemi alırken, vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı.
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Ortaya çıkan görüntülerle tarihi bir ana tanıklık edilirken, bazı vatandaşların ellerini semaya kaldırarak dua etmesi ise oldukça dikkat çekti.
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Taksim Camii ibadete açılıyor: Meydan namaz kılmak isteyenlerle doldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçimleri öncesi Taksim'de 27 yıl önce işaret ettiği noktada temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, ibatede açılıyor. İstanbullu vatandaşlar, kentin sembollerinden biri olan Taksim Camii'nin çevresine akın etti. Cami içine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi alınırken, Taksim Meydanı doldu taştı.



France24: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki caminin açılışını yaparak, hükümetini sarsan protestoların başlamasından 8 yıl sonra bölgenin manzarasını değiştirdi."

Taksim Camii'nde ilk Cuma namazında Fetih Suresi okundu
OYNAT 07:59
Taksim Camii'nde ilk Cuma namazında Fetih Suresi okundu
Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. İlk Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazda Fetih Suresi'ni okudu.


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