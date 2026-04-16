Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ürdün, Lübnan’a 15 tır insani yardım gönderdi

Ürdün, Lübnan’a 15 tır insani yardım gönderdi

16:4516/04/2026, Perşembe
Sonraki haber
İsrail'in Lübnan'a saldırısı
İsrail'in Lübnan'a saldırısı

Ürdün, İsrail’in saldırılarının devam ettiği Lübnan'a ilaç ve gıda malzemeleriyle yüklü 15 tır insani yardım gönderdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan açıklamada, Lübnan'da mevcut krize destek kapsamında insani yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, tırların gıda maddeleri, ilaçlar ve çeşitli insani yardım malzemelerinden oluştuğu kaydedildi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, "Bu konvoy, ülkemizin kriz zamanlarında kardeş ülkelere destek konusundaki istikrarlı insani rolünü teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Şibli, Lübnan'daki ihtiyaç devam ettikçe desteğin de süreceğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu.



#Lübnan
#Ürdün
#yardım
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
