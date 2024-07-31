Ürdün'den Haniye suikastine tepki: Bölgede gerilimi tırmandıran bir suç

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ürdün, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikastı en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası toplumun sorumluluğu üstlenmesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmesine son verecek önlemler alması gerektiği aktarılan açıklamada, Haniye'nin ailesine, Filistin yönetimine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.