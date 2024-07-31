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Ürdün'den Haniye suikastine tepki: Bölgede gerilimi tırmandıran bir suç

Ürdün, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastını "en güçlü ifadelerle" kınayarak, saldırıyı "bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç" olarak nitelendirdi.

13:16 - 31/07/2024 Wednesday
AA
İsmail Haniye
İsmail Haniye

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ürdün, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikastı en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.


Haniye'ye yönelik suikastın
"uluslararası hukukun ihlali, bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç"
olarak nitelendirildiği açıklamada, Ürdün'ün devlet egemenliği ve uluslararası hukuk ihlallerini reddetme ve nedeni ne olursa olsun siyasi suikastları, şiddeti ve terörizmi kınama konusundaki kararlı tutumu vurgulandı.

Uluslararası toplumun sorumluluğu üstlenmesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmesine son verecek önlemler alması gerektiği aktarılan açıklamada, Haniye'nin ailesine, Filistin yönetimine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.


Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması


Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.


Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.




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