Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama: Eve döneceğiz

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotlar haftalardır Dünya'ya dönmeyi bekliyor. Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore yaptıkları açıklamada, Dünya'ya güvenle döneceklerini söyledi. İtici testleri tamamlandıktan sonra geri dönmeyi planladıklarını belirten Williams ve Wilmore, yörüngede fazladan vakit geçirmekten şikayetçi olmadıklarını ve istasyon ekibine yardım etmekten keyif aldıklarını ifade etti.

Uzay istasyonunda bilimsel deneyler ve bakım çalışmaları yaptıklarını anlatan Williams, "Uzay aracının bizi hiçbir sorun yaşamadan evimize götüreceğine dair içimde gerçekten iyi bir his var" dedi. Yörüngede yeniden bulunmanın harika olduğunu ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydeden Williams, “Şikayetçi değilim, Butch da değil. Birkaç hafta daha buradayız” şeklinde konuştu.

Starliner Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kenetlenme alanına yaklaşırken birkaç iticinin arızalandığını ve iticilerin gücünün zayıfladığını fark ettiğini söyleyen Wilmore ise, bu konuda deneyimli ve eğitimli olduklarını, bir saatten fazla süre boyunca manuel olarak kontrol sağladıklarını belirtti.