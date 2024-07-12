Dünya

Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama: Eve döneceğiz

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Boeing'in Starliner mekiğinde geçici olarak mahsur kalan 2 astronot, Dünya'ya döneceklerini söyledi.

10:00 - 12/07/2024 Cuma
IHA
Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore
Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotlar haftalardır Dünya'ya dönmeyi bekliyor. Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore yaptıkları açıklamada, Dünya'ya güvenle döneceklerini söyledi. İtici testleri tamamlandıktan sonra geri dönmeyi planladıklarını belirten Williams ve Wilmore, yörüngede fazladan vakit geçirmekten şikayetçi olmadıklarını ve istasyon ekibine yardım etmekten keyif aldıklarını ifade etti.

Uzay istasyonunda bilimsel deneyler ve bakım çalışmaları yaptıklarını anlatan Williams, "Uzay aracının bizi hiçbir sorun yaşamadan evimize götüreceğine dair içimde gerçekten iyi bir his var" dedi. Yörüngede yeniden bulunmanın harika olduğunu ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydeden Williams, “Şikayetçi değilim, Butch da değil. Birkaç hafta daha buradayız” şeklinde konuştu.

Starliner Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kenetlenme alanına yaklaşırken birkaç iticinin arızalandığını ve iticilerin gücünün zayıfladığını fark ettiğini söyleyen Wilmore ise, bu konuda deneyimli ve eğitimli olduklarını, bir saatten fazla süre boyunca manuel olarak kontrol sağladıklarını belirtti.

Astronotlu ilk Starliner mekiği, test görevi için birkaç kez ertelemenin ardından 5 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı. Yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS'ye kenetlenen Starliner'ın yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşanmış, 28 iticisinden 4'ü bozulmuştu. Astronotlar bozuk iticilerin 3'ünü çalıştırmayı başarmıştı. Uzay görevinin yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmış ancak oluşan teknik sorunların güvenlik endişelerini artırması nedeniyle geri dönüş ertelenmişti.

#Uluslararası Uzay İstasyonu
#Astronot
#ABD
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