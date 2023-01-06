Uzmanlar devreye giriyor: Suriye ile normalleşme diplomasisi hızlandı

Suriye ile normalleşme diplomasisinde gelişmeler hızlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’da Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından şimdi de dışişleri bakanları buluşacak. Siyasi düzeyde çıtanın yükselmeye başladığı normalleşme maratonunda, teknik düzeyde kadrolar da rol üstlenecek. İstihbarat ve askeri yetkililerin oluşturduğu teknik heyet, Suriyeli teknik heyet ile bundan sonraki görüşmelerde bir araya gelerek iki ülke arasındaki sorunların çözümü için mesafe kat etmeye çalışacak. İki ülke de teknik heyetlerin bir araya gelmesi konusunda mutabık kalırken, tarafların buluşacağı tarih henüz netleşmedi.

GÜNDEM Bakan Akar Moskova'daki görüşmeyle ilgili net mesaj verdi: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine hiçbir şey yapmayız