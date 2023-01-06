Dünya Uzmanlar devreye giriyor Suriye ile normalleşme diplomasisi hızlandı
ORTADOĞU

Uzmanlar devreye giriyor: Suriye ile normalleşme diplomasisi hızlandı

Suriye ile normalleşme diplomasisi hızlanırken, teknik heyetler devreye giriyor. İstihbarat ve askeri yetkililer toplanarak iki ülke arasındaki sorunların çözümü için mesafe katetmeye çalışacak. Tarafların buluşacağı tarih ise henüz netleşmedi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Uzmanlar devreye giriyor: Suriye ile normalleşme diplomasisi hızlandı
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Suriye ile normalleşme diplomasisinde gelişmeler hızlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’da Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından şimdi de dışişleri bakanları buluşacak. Siyasi düzeyde çıtanın yükselmeye başladığı normalleşme maratonunda, teknik düzeyde kadrolar da rol üstlenecek. İstihbarat ve askeri yetkililerin oluşturduğu teknik heyet, Suriyeli teknik heyet ile bundan sonraki görüşmelerde bir araya gelerek iki ülke arasındaki sorunların çözümü için mesafe kat etmeye çalışacak. İki ülke de teknik heyetlerin bir araya gelmesi konusunda mutabık kalırken, tarafların buluşacağı tarih henüz netleşmedi.

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