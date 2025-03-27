Vaşington'da dikkat çeken görüşme: Bakan Fidan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'ı kabul etti

Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'ı Türkiye'nin Vaşington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.