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Vaşington'da dikkat çeken görüşme: Bakan Fidan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'ı kabul etti

Vaşington'da dikkat çeken görüşme: Bakan Fidan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'ı kabul etti

15:4927/03/2025, Perşembe
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson'ı kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'ı Türkiye'nin Vaşington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Joe Wilson
#ABD

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