Dünya Vatikan duyurdu Eski Papa Benedictin durumu ciddi
AVRUPA

Vatikan duyurdu: Eski Papa Benedict'in durumu ciddi

95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Benedict için dua isteyen Papa'nın ardından yapılan açıklamada, "Aklı başında ama durumu ciddi" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Vatikan duyurdu: Eski Papa Benedictin durumu ciddi
Eski Papa 16. Benedict

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Benedict için dua talep ederken, "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta." demişti.

"Aklı başında, durumu ciddi"

Konuya ilişkin Vatikan'dan son dakika güncellemesi yapıldı. Papa Benedict'in durumunun ciddi ancak stabil olduğu belirtildi.

Vatikan Basın Ofisi Direktörü Matteo Bruni, "Kesinlikle aklı başında ve uyanık. Bugün durumu ciddi olsa da şu anda stabil." dedi.

Papa Francis, dua isteğini tekrarladı

Açıklamada, "Papa Francis, kendisi için dua etme ve bu zor saatlerde ona eşlik etme davetini yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Benedict için peş peşe çağrı

Öte yandan Almanya, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkenin Katolik lideri de Papa Benedict için dua edilmesini istedi.

Alman Kardinal Reinhard Marx, "Benedict'in sağlık durumuyla ilgili endişe verici haberi öğrendim. Onun için dua etmenizi istiyoruz." dedi.

Türk tarihini aydınlatacak belgeler Vatikan’da
HAYAT
Türk tarihini aydınlatacak belgeler Vatikan’da

Papa Katolik Kilisesi'ndeki istismarlardan ötürü "tövbe haccı" için Kanada'ya gitti
HAYAT
Papa Katolik Kilisesi'ndeki istismarlardan ötürü "tövbe haccı" için Kanada'ya gitti
Eski nişanlı dehşeti

Eski nişanlı dehşeti

​Önce kaçırmaya çalıştı ardından boynundan vurdu.
Maçta tempo yükseliyor

Maçta tempo yükseliyor

Galatasaray ​Süper Lig'de Sivasspor'a konuk oluyor.
CHPli Özelin iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan sert tepki: Size yazıklar olsun

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti.

Teknoloji destek paketini 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

​Fas ile Dünya Kupası'nda parlayan Amrabat'ın talipleri artıyor.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

​Saklı hazine bulundu: Değerine paha biçilemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.