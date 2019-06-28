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Dünya Venezuela darbeyi yine önledi
AMERİKA

Venezuela planı çökertti

Venezuela darbeyi yine önledi

Venezuela’da 23-24 Haziran’da İsrail ve Kolombiyalı paramiliter yapıların da destek verdiği bir darbenin daha önlendiği ortaya çıktı. Darbecilerin özellikle La Carlota Hava Üssü ve devlet televizyonu VTV’yi ele geçirmeyi planladıkları öğrenildi. Devlet Başkanı Maduro, olası bir başka darbe girişimine karşı ‘Acımasız’ olacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

ABD öncülüğündeki darbe girişimlerinin hedefi olan Venezuela, yeni bir darbe girişimini daha engelledi. İsrail ve Kolombiyalı paramiliter yapıların da destek verdiği 23-24 Haziran’daki darbe girişimi önlendi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, olası bir başka darbe girişimine “acımasız saldırıyla” cevap vereceklerini ilan etti.

Venezuela’da 23-24 Haziran’da yeni bir askeri kalkışma planı yapıldığı fakat darbe girişiminin güvenlik güçlerinin önlemleriyle boşa çıkarıldığı belirtildi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin sayısız darbe çağrısı ve sınır ihlali girişiminin yanı sıra 2 askeri kalkışmaya sahne olan Venezuela’da başarısız bir darbe planının daha ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen basın toplantısında son darbe girişimine ilişkin bilgi veren İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ayrıca ellerindeki görüntü ve ses kayıtlarını da açıkladı.

BADUEL’İ BAŞKAN İLAN EDECEKLERDİ

Rodriguez, Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalıların da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin 23 - 24 Haziran’da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını duyurdu.

Darbecilerin özellikle Caracas’ta 30 Nisan’da Guaido’nun başarısız askeri kalkışmasının da hedefindeki La Carlota Hava Üssü ve Venezuela devlet televizyonu VTV’yi ele geçirmeyi planladıklarını aktaran Rodriguez, grubun Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisinde (SEBIN) tutuklu bulunan eski General Raúl Isaías Baduel’i devlet başkanı olarak ilan etmeyi hedeflediğini iddia etti.

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SES VE VİDEO KAYITLARI MEVCUT

Ellerinde darbecilerin telefon ve video konferanslarına ait 56 saati aşan kayıt bulunduğunu vurgulayan Rodriguez, darbecilerin ülkedeki Kübalı danışmanları, doktorları ve Venezuela ordusundaki generallerin büyük çoğunluğunu öldürmeyi planladıklarını savundu.

Rodriguez, darbecilerin arkasında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın bulunduğunu iddia etti. Gruba ait telefon görüşmelerini ve video konferans kayıtlarını da paylaşan Rodriguez darbecilerden bazılarının gözaltında olduğunu kaydetti.

ABD DESTEKLİ

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi. “Venezuela halkına ve demokrasisine darbe yapmaya çalışan terörist bir grubu ortaya çıkardık ve yakaladık. 14 ay süren bir takip sonrasında bu suçlular yakalanıp hapse atıldılar.” ifadelerini kullanan Maduro, darbecilerin ABD ve Kolombiya tarafından finanse edildiğini belirtti.

ACIMASIZ SALDIRIYLA CEVAP VERİLECEK

Maduro, yeni bir darbe girişimine karşı saldırıyla cevap vereceklerini belirterek, “Bir uyarı veya tehdit olarak algılamayın ama bir darbe girişimi olursa, ancak oligarşinin ve ülkenin tüm faşist kesimlerinin imtiyazları ile birlikte sona ereceği daha derin ve daha radikal bir devrim gelir. Faşist bir darbe girişimine, acımasız bir devrimci karşı saldırıyla cevap veririz ve halk dediğin de böyle olmalı” dedi.

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