Venezuelalı muhalif lider Machado devlet başkanı Maduro'yu kaçıran Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü verdi

11:1016/01/2026, Cuma
AA
ABD Başkanı Donald Trump- Maria Corina Machado / Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü madalyasını Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a takdim etti. Trump, "Karşılıklı saygının harika bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Machado, kendisine verilen ödülü Trump'ın hak ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'ın hak ettiğini savundu.

"Fox & Friends" programına konuşan Machado, Beyaz Saray'daki ziyareti sırasında Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela halkı adına Trump'a sunduğunu belirterek, "O, bunu hak ediyor. Çok duygusal bir andı." dedi.

Machado, Trump'ın yalnızca Venezuela halkının değil tüm bölgenin özgürlüğü için önemli katkılar sunduğunu savundu.



'BU GÖRÜŞME VENEZUELA HALKI ADINA BİR SORUMLULUK'

Beyaz Saray ziyareti ve Trump'la görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Machado, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.

Machado, Trump'la uzun süredir görüşmeyi arzuladığını ve konuşma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu dile getirerek, "Bu görüşme, Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluktu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.

Daha önceki açıklamalarında ise Trump, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığını" savunmuş ve bu sebeple Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

“Bugün Venezuela’dan María Corina Machado ile tanışmak benim için büyük bir onurdu. O, çok şey yaşamış harika bir kadın. María, yaptığım çalışmalar için bana Nobel Barış Ödülü’nü takdim etti. Karşılıklı saygının böylesine güzel bir göstergesi. Teşekkürler María!”
