Venezuela’ya saldırının şifresi: Kartellerle savaş

ABD’ye ait F-35 savaş uçaklarının Venezuela kıyılarına 75 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı yönündeki iddialar, Washington’un resmi söylemde "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" olarak sunduğu askeri hareketliliğin arka planında farklı hedeflerin olabileceği yönünde ciddi soru işaretleri oluşturdu. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in yaptığı sert açıklamalar, iki ülke arasında tırmanan gerilimin artık sınıra dayandığını gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’ye gönderdiği bildiride, Amerika’nın artık “uyuşturucu kartellerine karşı savaş halinde” olduğunu ilan etmesi, Washington’ın Latin Amerika’daki askeri angajmanına yasal ve politik bir zemin hazırlıyor. Washington Examiner gibi muhafazakâr yayın organları, bölgede konuşlandırılan savaş uçakları, savaş gemileri, nükleer denizaltı ve deniz piyadeleri ile oluşturulan askeri yapının, sadece narkotik operasyonlarıyla açıklanamayacak ölçüde büyük olduğunu öne sürdü. Söz konusu analizlerde, bu güç yapısının “limanları veya havaalanlarını ele geçirme” kabiliyeti olduğuna dikkat çekildi.

Porto Rico’da konuşlu F-35 savaş uçaklarının Karayipler üzerinden Venezuela kıyılarına kadar gelmesi ve bölgede sekiz Amerikan savaş gemisi ile bir nükleer denizaltının varlığı, ABD'nin son on yıllarda bölgeye yaptığı en büyük askeri yığınak olarak kayda geçti. Söz konusu askeri kapasitenin kara operasyonları, limanların ve havaalanlarının ele geçirilmesi gibi daha kapsamlı askeri hedeflere uygun olduğu değerlendiriliyor. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Karayip Denizi'nde ülke kıyılarına yakın bölgede beşten fazla F-35 savaş uçağının tespit edildiğini belirterek, ABD'nin olası bir saldırısı halinde “ulusal seferberlik” ilan edilebileceğini kaydetti. Padrino, "Porto Riko'da konuşlu F-35'lerin Venezuela topraklarına yaklaşmaya cüret ettiğini biliyoruz. Onları izliyoruz ancak bu bizi korkutmuyor" ifadelerini kullandı.