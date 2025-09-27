Venezuela'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısı

"Venezuela'nın nükleer bombası yok ve bunu edinmek gibi bir niyeti de bulunmuyor. Buna rağmen bize saldırmak için akıl almaz ve sahte iddialar üretiyorlar. Böylesine ölçüsüz ve gayriahlaki bir askeri tehdidi kabul etmiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gördüğümüz dayanışma için uluslararası kamuoyuna minnettarız. Asıl amaçlarının Venezuela’da bir rejim değişikliği sağlamak ve ülkenin olağanüstü zenginliklerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz."