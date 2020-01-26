Dünya Virüs Avrupaya sıçradı
ASYA

Virüs Avrupa’ya sıçradı

Çin’de ortaya çıkan virüs, 12 ülkeden sonra Avrupa’ya da sıçradı. Fransa’da 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Günaydoğu Asya ülkesi Malezya’da ise karantina altında tutulan üç kişide pozitiflik saptandı. Daha önce termal kameralardan geçmelerine rağmen bu kişilerde bir belirti görülmemesi endişe uyandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son vakalarla birlikte, yeni tip koronavirüsün Çin anakarası dışında görüldüğü ülke sayısı 13’e yükseldi. Virüsün görüldüğü ülkeler ise şöyle sıralandı; Hong Kong, Makau, Tayvan, Tayland, Japonya, Güney Kore, ABD, Singapur, Nepal, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan ve Malezya.
Son vakalarla birlikte, yeni tip koronavirüsün Çin anakarası dışında görüldüğü ülke sayısı 13’e yükseldi. Virüsün görüldüğü ülkeler ise şöyle sıralandı; Hong Kong, Makau, Tayvan, Tayland, Japonya, Güney Kore, ABD, Singapur, Nepal, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan ve Malezya.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC), Avrupa’ya da sıçradı. Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede üç kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklaıdı.

VUHAN’DAN GELDİ

Bakanlığın ve Sağlık Bakanı Agnez Buzyn’in açıklamalarına göre, Fransa’nın Bordeaux kentinde 48 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi. Ülkenin Gironde kentinde yaşayan Çin asıllı hastanın önceki gün Vuhan’dan Fransa’ya geldiği, cumartesi günü de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle Bordeaux’daki bir hastaneye gittiğini aktaran Buzyn, bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğu belirtildi. Diğer iki vakanın ise başkent Paris’te görüldüğü kaydedildi.

TERMAL KAMERADA TESPİT EDİLEMEDİ

Malezya’da ise Johor eyaletinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alınan 8 Çinli turistten 3’ünde pozitiflik saptandı. Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmed, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin, pazartesi günü Singapur’da bu virüsü taşıdığı saptanan 66 yaşındaki Çinli’nin eşi ile 2 ve 11 yaşlarındaki iki torunu olduğunu bildirdi. Ahmed, ülkeye giren üç kişinin de Johor Baharu’daki termal kameralara bir belirti göstermediğini söyledi. Yani bu kişilerde, hastalığın belirtilerinden olduğu söylenen yüksek ateş tespit edilemedi.

SEMPTOMLAR GÖRÜLMEYEBİLİR

Virüs salgını üzerine yapılan bir bilimsel çalışmada da, virüs bulaşan kişilerde hastalık semptomlarının görülmeyebileceği iddia edildi. Çin ve Hong Kong’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Hong Kong-Şıncın Hastane Üniversitesinde 10-15 Ocak arasında kabul edilen 7 kişilik bir aile üzerinde bir çalışma yürüttü. Söz konusu çalışmada ailenin 6 üyesine “koronavirüs taşıyor” tanısı konulduğu ancak ailenin 7’nci üyesi olan 10 yaşındaki çocukta dışarıdan herhangi bir şekilde koronavirüs semptomu görülmediği anlaşıldı.

ÇALIŞMA DERGİDE YAYIMLANDI

Çocuğun akciğerlerinde yapılan x ışını taramalarında akciğerde bulunan boşlukların bazı salgılarla dolması sonucu “buzlu cam” olarak adlandırılan zatürreye benzer değişimler olduğu belirlendi. Bundan yola çıkılan çalışmada, hastalık belirtisi olmadan da enfeksiyonun mümkün olduğu, bu yüzden hastaları izole etmenin ve bu hastalarla temasa geçen kişileri karantinaya almanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Çalışma “The Lancet” adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Hong Kong alarmda

Fotoğraf: Arşiv

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Vuhan’da ortaya çıkarak ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle en yüksek alarm durumu ilan edildi. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, mevcut durum çerçevesinde 3 Şubat’ta eğitime başlayacak kentteki kreş, ilkokul, ortaokul ve liselerin 17 Şubat’a kadar tatil edildiğini ve kentte 7-8 Şubat’ta düzenlenecek “Standard Chartered Hong Kong” maratonunun iptal edildiğini belirtti. Bununla birlikte koronavirüs salgını altındaki Vuhan’dan Hong Kong’a tüm uçuşlar ve tren seferlerinin virüsün kontrol altına alınması için kesintisiz olarak durdurulduğunu kaydeden Lam, Makau Özel İdari Bölgesi ile Şıncın kentine giden yolcuların ateşini ölçmeyi umduklarını belirtti.

İki hastane inşa edilecek

Çin basınına düşen haberlere göre Vuhan’da son günlerde hızla artan salgın nedeniyle mevcut hastanelerin ve doktorların sayısının yeterli gelmemesi üzerine kente yeni hastane ve doktor takviyesi yapılacak. Bu kapsamda cuma günü kente bin yataklı bir hastane inşa edileceği açıklamasının ardından dün de enfekte hastaların kabul edileceği bin 500 yataklı ikinci bir hastane inşa edileceği duyuruldu. Hastanenin inşasının iki hafta içinde bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Vuhan’da bilanço artıyor

  • Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237’sinin durumu ağır olmak üzere bin 356’ya yükseldi, ölü sayısı 41’e çıktı. Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, salgından iyileşen 40 kişi taburcu edildi. Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı. Ülkede seyahat yasağı getirilen şehir sayısı ise 18’e yükseldi. Bununla birlikte Ulusal Sağlık Komisyonu Vuhan’a gönderilmek üzere bin 230 sağlık personelinden altı ekip oluşturdu. Guangdong, Şanghay ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu’dan bir araya getirilen ekiplerin üçü kente ulaştı. Kentte ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araçların kullanılması yasaklanırken, yerel hükümet halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için 6 bin taksi kiraladı. Bu taksiler kent sakinlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

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