Dünya Virüs bilançosu artıyor
ASYA

Virüs bilançosu artıyor

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınında bilanço artıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Virüs, Çin dışında son olarak Kanada’da tespit edildi. Virüsün 14 günlük kuluçka döneminde de bulaşabildiğini belirtilen yetkililer, aşı geliştirme faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

324 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgınında 56 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenenlerin sayısı 324’ünün durumu ağır olmak üzere bin 975’e çıktı. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilen kişi sayısı ise 2 bin 684 olarak bildirildi.

49 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Komisyon, enfektelerle temas ederek müşahede altına alınan kişilerin sayısını ise toplam 21 bin 556 olarak açıkladı. 49 enfekte ise iyileşerek taburcu edildi. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde başkent Pekin’den ve komşu şehri Tiencin’den diğer eyaletlere şehirlerarası ulaşımı sağlayan uzun yol otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

KULUÇKA SÜRESİ 14 GÜN

Fotoğraf: Arşiv

Bu arada Ulusal Sağlık Komisyonu Sorumlu Bakanı Ma Şiaovey, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar çıktığını ancak bu süreçte bile bulaşıcı olduğunu bildirdi. Şiaovey, koronavirüsün yayılma hızının gittikçe arttığına dikkati çekerek, yetkililerin virüsü anlama kabiliyetinin sınırlı olduğunu ve muhtemel mutasyonlardan kaynaklanacak riskler konusunda belirsizlik bulunduğunu dile getirdi.

  • Aşı geliştiriliyor
  • Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı aşı geliştirmeye başladığını belirterek bu kapsamda izole edilen virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Şü Vınbo, uzmanların, 2 Ocak’tan bu yana virüsten alınan dört örneğin patojenik yapısını tanımlamak için yüksek işlem hacimli sıralama metodu kullandığını, yeni koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan zatürreye karşı da ilaç taraması yapıldığını ifade etti.
  • Kanada’ya sıçradı
  • Koronavirüs, Kanada’da da tespit edildi. Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, Çin’in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto’ya dönen erkek hastada söz konusu virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşarak, hastanın müşahede altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu ifade etti. Son gelişmelerle virüsün Çin ve Kanada dışında görüldüğü ülkeler; Hong Kong, Makau, Tayvan, Tayland, Japonya, Güney Kore, ABD, Singapur, Nepal, Fransa, Avustralya ve Malezya olarak sıralandı.
  • Tatile uzatma
  • Vuhan, Pekin, Şanghay ve Çongçing kentlerindeki üniversitelerde, ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatilinin ikinci bir emre kadar ertelendiği açıklandı. Öte yandan, Hubey eyaletinde Vuhan’ın ardından çok sayıda “şehrin mühürlenerek” kentte toplu ulaşımın durdurulmasının ardından Guandong eyaletine bağlı Şantou şehri de mühürlendi. Tüm toplu ulaşım araçlarının yanısıra ticari taksilerin çalışmasının yasaklandığı kentte, özel araç ve belirli malzemeleri taşıyan araçların dışındaki araçlar ve feribotların kente girişi yasaklandı.

Türkiye’deki şüpheli vakalarda virüs bulunmadı

Konya ve Denizli’de koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastanelere başvuran Çinli turistlerde virüs tespit edilmediği bildirildi. Konya’da koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyleyen Öztürk, hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirtti. Öztürk, “Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yabani hayvan ticaretine yasak

Çin'de yabani hayvan ticareti yasaklandı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi, ülke genelinde salgın durumu kalkana kadar yabani hayvanlara yönelik ticari faaliyetlerin yasaklandığına ilişkin ortak açıklama yaptı. Çin’de tüm köy, pazar, market, yemek satış yerleri ve e-ticaret platformları gibi alanlarda yabani hayvanların satışının ve bu hayvanların satış için herhangi bir yere nakledilmesinin yasaklandığı, ayrıca yetiştirildikleri mekanların tecrit edileceği belirtildi. Bununla birlikte yasağı çiğneyen işletmeler ve kişilerin cezalandırılacağı kaydedildi. Vuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndan çıktığı belirtilen yeni tip koronavirüs konusunda yapılan ilk araştırmalarda, genetik yapısı pazarda satılan yabani hayvanlardan yarasa ve Çin’e özgü yılan türlerine benzeyen virüsün bu hayvanlardan kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde durulmuştu.

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