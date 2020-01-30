Dünya Virüs darbesi Dev şirketler kepenk kapatıyor
ASYA

Çin ekonomisine virüs darbesi: Dev şirketler kepenk kapatıyor

Virüs darbesi: Dev şirketler kepenk kapatıyor

Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle dünyaca ünlü dev şirketlerden, ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor. Son olarak ünlü mobilya mağazası IKEA, Çin’de bulunan 14 mağazasını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Çok sayıda şirket, Çin'deki mağazalarının faaliyetlerini durdurdu.
Çok sayıda şirket, Çin'deki mağazalarının faaliyetlerini durdurdu.

İsveç merkezli uluslararası mobilya mağazası IKEA tarafından yapılan açıklamada, Çin'deki 14 mağazasını kapatma kararı aldıklarını belirterek, gerekçe olarak 132 kişinin ölümüne neden olan korona virüsünün sürekli yayılması gösterildi.

Çalışanların sağlığı her şeyden önemli

IKEA Mobilya Mağazaları Basın Sözcüsü Jon Egerlid "Müşterilerimizin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği IKEA’da her zaman en önemli önceliktir. Çin hükümeti virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kontrol altına alana kadar 29 Ocak’tan itibaren Çin’deki mağazalarımızın 14 tanesi geçici olarak kapanacaktır" dedi. Egerlid, "IKEA çalışanlarının şimdilik evde kalmasına izin verildi. Maaşlarını tam gününde alacaklar" ifadelerini kullandı.
Riskler azaltılacakÖte yandan Genel Müdürlük tarafından çalışan personelin kendilerini koruması ve enfekte olma riskinin azaltılması için neler yapabilecekleri konusunda sürekli bilgilendirildiği belirtildi.

Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı: Kutu kutu maske alıyorlar
FOTOĞRAF 12
Title
Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı.
Title
Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi.
Title
İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor.
Title
Kutu kutu maske alıyorlar Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, şunları söyledi:
Title
Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu.
Title
Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler. Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu.
Title
Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı: Kutu kutu maske alıyorlar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.

Starbucks da mağazalarının yarısını kapatma kararı almıştı.

Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü
DÜNYA
Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Bir bir dükkan kapatıyorlar

  • ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki yaklaşık 4300 şubesinden yarısını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Facebook ise çalışanlarının Çin’e gidişine kısıtlama getirerek, sadece özel izinle bu ülkeye gidişe onay vereceğini duyurmuştu. Teknoloji devi Apple da bu ülkedeki mağazalarının bir kısmını kapatma kararı almışı.

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı: Huanan deniz ürünleri pazarı
DÜNYA
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı: Huanan deniz ürünleri pazarı


Koca Yusuf yola çıktı

'Koca Yusuf' yola çıktı

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.
Libyadaki en kritik güvence

Libya'daki en kritik güvence

Türk donanmasının Libya açıklarında olması ne anlama geliyor?
İlk kezoğlunun sesini duydu

İlk kez
oğlunun sesini duydu
Fahiş kira artışına soruşturma

Fahiş kira artışına soruşturma

​Bakan Kurum 'işlem yapılacak' dedi savcılık harekete geçti.
Deprem<br>kiraları da vurdu

Deprem
kiraları da vurdu

​M2 fiyatı 12 lira birden artış gösteren ilçeler var.
Ligler ertelendi

Ligler ertelendi

​Ülkede yayılan koronavirüs salgını futbolu vurdu.
Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

​Merkez Bankası Başkanı Uysal önemli açıklamada bulundu.
Dijital<br>takip geliyor

Dijital
takip geliyor

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı...
Tamamı kırılırsa<br>8'lik deprem olabilir

Tamamı kırılırsa
8'lik deprem olabilir

Deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Virüsü 5 dakikada tespit edecek cihazı geliştirdiler.
9 ilçede<br> daha tatil uzatıldı

9 ilçede
daha tatil uzatıldı

Valilik açıkladı: Malatya'nın 9 ilçesinde ara tatil uzatıldı.
Kapan-5 başladı

Kapan-5 başladı

Operasyona ​780 güvenlik görevlisi katılıyor.
Kutu kutu alıyorlar

Kutu kutu alıyorlar

​İstanbul Havalimanı'nda maske satışı patladı.
AFAD çadırından gelin çıktı

AFAD çadırından gelin çıktı

Hayatın normalleşmesi için tarihi ertelemediler.
Akdeniz'de<br>peş peşe depremler

Akdeniz'de
peş peşe depremler

​Sabah saatlerinde yarım saat arayla sarsıntı oldu.
Bilanço artıyor

Bilanço artıyor

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor.
Kar etkili olacak

Kar etkili olacak

Sıcaklıklar 4 derece daha düşecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.