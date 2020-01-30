Virüs darbesi: Dev şirketler kepenk kapatıyor

İsveç merkezli uluslararası mobilya mağazası IKEA tarafından yapılan açıklamada, Çin'deki 14 mağazasını kapatma kararı aldıklarını belirterek, gerekçe olarak 132 kişinin ölümüne neden olan korona virüsünün sürekli yayılması gösterildi.

Çalışanların sağlığı her şeyden önemli

IKEA Mobilya Mağazaları Basın Sözcüsü Jon Egerlid "Müşterilerimizin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği IKEA’da her zaman en önemli önceliktir. Çin hükümeti virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kontrol altına alana kadar 29 Ocak’tan itibaren Çin’deki mağazalarımızın 14 tanesi geçici olarak kapanacaktır" dedi. Egerlid, "IKEA çalışanlarının şimdilik evde kalmasına izin verildi. Maaşlarını tam gününde alacaklar" ifadelerini kullandı.

Riskler azaltılacakÖte yandan Genel Müdürlük tarafından çalışan personelin kendilerini koruması ve enfekte olma riskinin azaltılması için neler yapabilecekleri konusunda sürekli bilgilendirildiği belirtildi.

FOTOĞRAF 12 Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı. Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor. Kutu kutu maske alıyorlar Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, şunları söyledi: Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler. Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor. Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı: Kutu kutu maske alıyorlar Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.

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Starbucks da mağazalarının yarısını kapatma kararı almıştı.

DÜNYA Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Bir bir dükkan kapatıyorlar

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki yaklaşık 4300 şubesinden yarısını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Facebook ise çalışanlarının Çin’e gidişine kısıtlama getirerek, sadece özel izinle bu ülkeye gidişe onay vereceğini duyurmuştu. Teknoloji devi Apple da bu ülkedeki mağazalarının bir kısmını kapatma kararı almışı.