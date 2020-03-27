Dünya Uzmanlar açıkladı Virüs insan üretimi olamaz
AVRUPA AMERİKA

virüs insan yapımı mı?

Uzmanlar açıkladı: Virüs insan üretimi olamaz

Dünyada 180'den fazla ülkeye yayılan ve 25 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün insan yapımı olup olmadığı yönünde tartışmalar devam ediyor. Koronavirüsün biyolojik silah olduğunu savunanlar olduysa da uzmanlar bu virüsün laboratuvar ortamında üretilemeyeceğini söylüyor. Araştırmacılar koronavirüsün şu ana kadar tespit edilmemiş farklı bileşenleri olduğunu belirtiyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Koronavirüs dünya genelinde 500 bine yakın kişiyi etkiledi.
Koronavirüs dünya genelinde 500 bine yakın kişiyi etkiledi.

Yapılan bir araştırmaya göre tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, laboratuvar üretimi olması imkansız doğal bir virüs.

Nature Medicine dergisinde yer alan bir araştırmaya göre virüsün genetik yapısı,virüsün insan bulgusu olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmacı Kristian Andersen'a göre laboratuvar ortamında virüs meydana getirmek için daha önce tespit edilen ve az bilinen virüslerden bir bileşim yapmak gerekiyor. Ancak koronavirüsün şu ana kadar tespit edilmemiş farklı bileşenleri bulunuyor. Anderson ve arkadaşlarına göre genetik veriler koronavirüsün herhangi bir virüs omurgasından türetilmediğini açıkça gösteriyor.

New Orleans'daki Tulane Üniversitesi'nde virolog Robert Garry, "Bu herhangi birinin kendi kendine oluşturabileceği bir virüs değil çok farklı bileşenleri var" ifadelerini kullanıyor.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden moleküler epidemiyolog olan Emma Hodcroft, “Virüsün tasarlandığına veya kasten yayıldığına dair hiçbir kanıt görmüyoruz” diyor.

Koronavirüs şu ana kadar 500 bin kişiyi etkiledi. worldometers sitesinin verilerine göre koronavirüs nedeniyle 25 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

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