Uzmanlar açıkladı: Virüs insan üretimi olamaz

Yapılan bir araştırmaya göre tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, laboratuvar üretimi olması imkansız doğal bir virüs.

Nature Medicine dergisinde yer alan bir araştırmaya göre virüsün genetik yapısı,virüsün insan bulgusu olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmacı Kristian Andersen'a göre laboratuvar ortamında virüs meydana getirmek için daha önce tespit edilen ve az bilinen virüslerden bir bileşim yapmak gerekiyor. Ancak koronavirüsün şu ana kadar tespit edilmemiş farklı bileşenleri bulunuyor. Anderson ve arkadaşlarına göre genetik veriler koronavirüsün herhangi bir virüs omurgasından türetilmediğini açıkça gösteriyor.

New Orleans'daki Tulane Üniversitesi'nde virolog Robert Garry, "Bu herhangi birinin kendi kendine oluşturabileceği bir virüs değil çok farklı bileşenleri var" ifadelerini kullanıyor.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden moleküler epidemiyolog olan Emma Hodcroft, “Virüsün tasarlandığına veya kasten yayıldığına dair hiçbir kanıt görmüyoruz” diyor.

Koronavirüs şu ana kadar 500 bin kişiyi etkiledi. worldometers sitesinin verilerine göre koronavirüs nedeniyle 25 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

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