Viyana’da devrik Esed rejimi yetkililerine işkence ve cinsel taciz davası

Viyana’da devrik Esed rejimi yetkililerine işkence ve cinsel taciz davası

19:0612/11/2025, Çarşamba
AA
Devrik Esed rejimi yetkililerine işkence ve taciz iddialarından dava açıldı
Devrik Esed rejimi yetkililerine işkence ve taciz iddialarından dava açıldı

Viyana Savcılığı, Esed rejiminde görev alan bir istihbarat yetkilisi ile polis yetkilisi hakkında ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence suçlamaları nedeniyle dava açıldığını ifade etti. Esed rejimi yetkililerinin gözaltında tuttukları kişilere bizzat işkence yaptığı iddia edildi.

Viyana Savcılığı, Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejiminde görev alan ve 2015'ten bu yana Avusturya'da yaşayan 2 yetkiliye, gözaltındaki sivillere yönelik ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence suçlamalarından dava açtı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Viyana Savcılığı, isimlerini paylaşmadığı devrik Esed rejiminde görev alan bir istihbarat yetkilisi ile Rakka'da görev alan bir polis yetkilisi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, 2015'ten bu yana Avusturya'da yaşayan şüpheliler hakkında ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence suçlamaları nedeniyle dava açıldığı belirtildi.

Bu kişilerin gözaltında tuttukları kişilere bizzat işkence yaptıklarına yönelik iddiaların bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar 21 kişinin davacı olduğu kaydedildi.



