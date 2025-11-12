Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerine işaret ederek, “İlk aşamada Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek ve bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak Suriye’de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak” açıklamasını yapmıştı.