Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlattı

Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlattı

Merve Safa Akıntürk
04:0012/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Suriye; Türkiye'den aldığı doğal gaz ile çevrim santrallerinde saatte 700 megavat elektrik üretiyor. Yıllar sonra ilk defa 24 saat kesintisiz elektrik temini Halep başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sevinçle karşılandı.

Türkiye’nin ihraç ettiği doğal gaz ile üretilen enerji sayesinde Suriye, yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu BOTAŞ, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden başlayıp Suriye’ye doğru uzanan 36 inç çapında ve yaklaşık 93 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa etti. Azerbaycan’dan gelen gaz, bu hat ile önce Türkiye tarafında Kahramanmaraş’tan Kilis’e kadar taşındı. Daha sonra da Türkiye-Suriye sınırındaki Kilis’in Yavuzlu Köyü kırsalında inşa edilen ve günde 6 milyon metreküp doğal gaz teslimat kapasitesine sahip Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan 2 Ağustos itibarıyla Suriye’ye ihraç edildi.

1.000 MEGAVATLIK İHRAÇ

Devreye alınan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı ile halihazırda Türkiye’den Suriye’ye günlük 3,5 milyon metreküp doğal gaz gönderiliyor. Böylece Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli noktalarındaki gaz santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor. Sadece Türkiye’den ihraç edilen gaz ile söz konusu santrallerde, saatte 700 megavat üretim gerçekleştiriliyor. Türkiye, sadece doğal gaz değil, doğrudan elektrik ihracatı sayesinde de Suriye’de hayatın normalleşmesine destek oluyor. Bu kapsamda Suriye’ye halihazırda yaklaşık 280 megavat seviyesinde elektrik ihracatına imza atılıyor. Suriye’deki yaklaşık 1.000 megavatlık tüketim, Türkiye sayesinde karşılanmış oluyor.

HALK SEVİNÇLE KARŞILADI

Türkiye’den ihraç edilen enerji ile Suriye, ülkede hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir dönüm noktasını da geride bıraktı. Türkiye’nin ihraç ettiği doğal gaz ile üretilen enerji sayesinde Suriye’de yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuşuldu. Bu durum, Halep başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sevinçle karşılandı.

5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanıyor

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerine işaret ederek, “İlk aşamada Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek ve bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak Suriye’de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak” açıklamasını yapmıştı.


#Enerji
#Elektrik
#Ekonomi
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 CANLI YAYIN BİLGİLERİ! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Hasta karşılama, temizlik personeli....