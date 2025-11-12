Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlattı

Suriye; Türkiye'den aldığı doğal gaz ile çevrim santrallerinde saatte 700 megavat elektrik üretiyor. Yıllar sonra ilk defa 24 saat kesintisiz elektrik temini Halep başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sevinçle karşılandı.
Türkiye’nin ihraç ettiği doğal gaz ile üretilen enerji sayesinde Suriye, yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu BOTAŞ, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden başlayıp Suriye’ye doğru uzanan 36 inç çapında ve yaklaşık 93 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa etti. Azerbaycan’dan gelen gaz, bu hat ile önce Türkiye tarafında Kahramanmaraş’tan Kilis’e kadar taşındı. Daha sonra da Türkiye-Suriye sınırındaki Kilis’in Yavuzlu Köyü kırsalında inşa edilen ve günde 6 milyon metreküp doğal gaz teslimat kapasitesine sahip Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan 2 Ağustos itibarıyla Suriye’ye ihraç edildi.
1.000 MEGAVATLIK İHRAÇ
Devreye alınan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı ile halihazırda Türkiye’den Suriye’ye günlük 3,5 milyon metreküp doğal gaz gönderiliyor. Böylece Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli noktalarındaki gaz santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor. Sadece Türkiye’den ihraç edilen gaz ile söz konusu santrallerde, saatte 700 megavat üretim gerçekleştiriliyor. Türkiye, sadece doğal gaz değil, doğrudan elektrik ihracatı sayesinde de Suriye’de hayatın normalleşmesine destek oluyor. Bu kapsamda Suriye’ye halihazırda yaklaşık 280 megavat seviyesinde elektrik ihracatına imza atılıyor. Suriye’deki yaklaşık 1.000 megavatlık tüketim, Türkiye sayesinde karşılanmış oluyor.
HALK SEVİNÇLE KARŞILADI
Türkiye’den ihraç edilen enerji ile Suriye, ülkede hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir dönüm noktasını da geride bıraktı. Türkiye’nin ihraç ettiği doğal gaz ile üretilen enerji sayesinde Suriye’de yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuşuldu. Bu durum, Halep başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sevinçle karşılandı.
5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanıyor
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerine işaret ederek, “İlk aşamada Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek ve bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak Suriye’de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak” açıklamasını yapmıştı.