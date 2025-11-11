Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: '23 yılda yüzde 223 artırdık'

Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım sürüyor.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi.





Asgari ücrete ilişkin konuştu





Vedat Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.





"Çalışanlarımızı enflasyona karşı korumaya devam edeceğiz"





Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





Işıkhan, ayrıca Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2026 yılı toplam bütçe teklifinin 447 milyar 903 milyon 261 bin lira olduğunu kaydetti.





7 milyon çalışanı etkileyecek





Asgari ücrete yapılacak artış, yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek.





Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlükte olacak.





Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?





Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.





Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.





Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





Toplantı tarihi belirlenmedi





Asgari ücrete yönelik birbirinden farklı oranlar açıklayan ekonomistlerin aksine henüz asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç de başlamadı.





Aralık ayı içinde toplantı tarihleri belirlenerek işçi, işveren ve hükümet tarafı bir araya gelip asgari ücret için pazarlıklarını gerçekleştirecek.





Asgari ücretle birçok ödemede değişiklik olacak





Asgari ücrete gelen zam oranı kadar Genel Sağlık Sigortası primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, BAĞ-KUR primleri, BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, geçici iş görmezlik primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora borçlanmaları, stajyer maaşları yeniden belirlenmiş olacak.





Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira





Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.





Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.





Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





Zam senaryoları





Asgari ücrete yapılacak olası zamlar ve zam kriterleri dikkate alındığında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret senaryoları şöyle şekilleniyor:





Zam orani / belirleme kriteri / olası 2026 asgari ücreti





Yüzde 16 / Orta Vadeli Plan 2026 Revize Enflasyon Hedefi / 25 bin 641 lira





Yüzde 22,5 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 27 bin 77 lira





Yüzde 28,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Revize Enflasyon Hedefi / 28 bin 404 lira





Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 28 bin 735 lira





Yüzde 34 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 5 Refah Payı / 29 bin 619 lira





Yüzde 40 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 11 Refah Payı / 30 bin 946 lira











