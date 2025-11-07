Yeni Şafak
Bakan Işıkhan: Kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz

Bakan Işıkhan: Kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz

10:107/11/2025, Cuma
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programı, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve Mesleki Eğitim Kursları sayesinde 92 bin 446 kadının çalışma hayatına kazandırıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanındaki kadınların başarı hikayelerinin gurur verdiğini ifade etti.


Türkiye İş Kurumu destekleriyle iş gücüne katılan kadın emekçilere selamlarını ileten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2024 yılından bugüne İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) sayesinde 92.446 kadının çalışma hayatına adım atmasını sağladık. Çalışmanın, üretimin, kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz. 'ispozitifharita.iskur.gov.tr' adresinden verilerimizi anlık şekilde paylaşıyoruz."




