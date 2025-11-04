Yeni Şafak
Bakan Işıkhan Alman mevkidaşı Bas ile görüştü

13:074/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
DHA
Bakan Işıkhan, Katar’ın başkenti Doha’da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2’nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde 64’üncü yıl dönümünü andığımız Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın tarihi önemini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız 8’inci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı’nı ve ortak faaliyetlerimizi ele aldık” ifadelerini kulandı.




