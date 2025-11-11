Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor

Kentteki üretim ve istihdam gücüne dikkati çeken Şahan, şöyle devam etti:





"Burada güçlü bir altyapı olduğu için şu anda dünyada halı sektöründe bir numarayız. Kentte 150-200 üretici firmamız bulunuyor. Gaziantep'in AR-GE, tasarım ve yenilik alanında rakibi yok. Firmalarımız son derece kaliteli halılar üretiyor. Sektörde doğrudan 60 bin, dolaylı olarak 300 bin kişi bu işten evine ekmek götürüyor. Halılarımızın en çok ihraç edildiği pazar ABD, ihracatın yaklaşık yüzde 25'i buraya yapılıyor. Yüzde 10 Irak, yüzde 10 Suudi Arabistan şeklinde devam ediyor."