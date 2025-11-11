TOKİ'ye girecekler dikkat: 1 yıldan azsa başvurunuz kabul edilmeyecek

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuracak vatandaşların, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıl boyunca ilgili ilde ikamet ediyor olması gerekiyor. İkamet süresinin 1 yıldan az olduğunun tespit edilmesi halinde başvurunuz geçersiz sayılacak.

1 /21 TOKİ tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

2 /21 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk gün itibarıyla 936 bin 159 başvurunun alındığını duyurdu.

3 /21 TOKİ BAŞVURUSUNDA İKAMET ŞARTI BULUNUYOR TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, başvuru yapılacak il veya ilçede, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet ediyor olma şartı bulunuyor.

4 /21 İKAMET SÜRESİ 1 YILDAN AZSA BAŞVURU GEÇERSİZ OLACAK 500 bin sosyal konutluk proje kapsamında başvuruda bulunacak vatandaşların, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır ilgili ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

5 /21 Bu sürenin 1 yıldan kısa olduğunun tespiti durumunda, başvuru geçersiz sayılacak.

6 /21 EMEKLİLER VE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Emekliler ve deprem bölgesindeki illerde yaşayan vatandaşlar için, nüfusa kayıtlı olma veya en az 1 yıl ikamet etme koşulu aranıyor.



7 /21 'Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri' kategorisinden başvuru yapacak kişilerin ise, proje başvurusunda bulunacakları ilde en az 3 yıldır ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

8 /21 İŞTE ÖRNEK DAİRELER...

9 /21

10 /21

11 /21

12 /21

13 /21

14 /21

15 /21

16 /21

17 /21

18 /21

19 /21

20 /21