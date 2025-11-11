Yeni Şafak
TOKİ'ye girecekler dikkat: 1 yıldan azsa başvurunuz kabul edilmeyecek

13:5211/11/2025, Salı
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuracak vatandaşların, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıl boyunca ilgili ilde ikamet ediyor olması gerekiyor. İkamet süresinin 1 yıldan az olduğunun tespit edilmesi halinde başvurunuz geçersiz sayılacak.

TOKİ tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk gün itibarıyla 936 bin 159 başvurunun alındığını duyurdu.

TOKİ BAŞVURUSUNDA İKAMET ŞARTI BULUNUYOR

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, başvuru yapılacak il veya ilçede, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet ediyor olma şartı bulunuyor.

İKAMET SÜRESİ 1 YILDAN AZSA BAŞVURU GEÇERSİZ OLACAK

500 bin sosyal konutluk proje kapsamında başvuruda bulunacak vatandaşların, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır ilgili ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

Bu sürenin 1 yıldan kısa olduğunun tespiti durumunda, başvuru geçersiz sayılacak.

EMEKLİLER VE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Emekliler ve deprem bölgesindeki illerde yaşayan vatandaşlar için, nüfusa kayıtlı olma veya en az 1 yıl ikamet etme koşulu aranıyor.


'Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri' kategorisinden başvuru yapacak kişilerin ise, proje başvurusunda bulunacakları ilde en az 3 yıldır ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

İŞTE ÖRNEK DAİRELER...

