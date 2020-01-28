Vuhan’da çifte kriz

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda zatürree ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan ve onlarca kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs, çoğu Asya’da olmak üzere 10’dan fazla ülke ve bölgeye yayılmış durumda. Henüz aşısı veya tedavisi olmayan hastalığın hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle pek çok ülke alarma geçti. Çinli yetkililerin son yaptığı açıklamalar ise hastalığın yayılması konusunda endişeleri artırdı.

TIBBİ MALZEME YETERSİZ

Hubey Valisi Vang Şiaodong, eyaleti etkisi altına alan salgına ilişkin basın toplantısında, mevcut durumdan dolayı kendisini çok üzgün ve sorumlu hissettiğini söyledi. Vang, eyalette durumun ciddi olduğunu belirterek, tıbbi malzeme ihtiyacının bulunduğunu dile getirdi. Vuhan’da görev yapan doktorlar da, koruyucu kıyafetlerin tükendiğini, tek kullanımlık yağmurluklarla hastalara müdahale ettiklerini söyledi.

YARDIM ÇAĞRISI

Virüsten dolayı 82 kişi hayatını kaybetti.

El Cezire internet sitesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, “Lütfen bize yardım edin, ne kadar zamanımız kaldığını bilmiyoruz” dedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun pazar günkü, “virüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor” açıklaması sonrası bu gelişmeler de endişeleri artırdı. Komisyon Bakanı Ma Xiaowei, “Koronavirüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor” demişti.

Pekin’de ilk ölüm

14 kişinin durumu ciddi.

Virüs salgını nedeniyle Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısının 82’ye yükseldiği bildirildi. Salgın nedeniyle Hubey eyaletinde 77, Hınan, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey’de birer kişi yaşamını yitirdi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 844’e yükseldiğini, hastalardan 461’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ülke genelindeki şüpheli vakaların sayısının da 30 bini aştığı belirtildi. Başkent Pekin’de söz konusu virüsten etkilenenler arasında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu belirtildi. Diğer yandan Pekin’de koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 80’e ulaştı. Bunların 14’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedilirken kentte ilk kez dün bir kişi virüsten dolayın hayatını kaybetti.

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5 milyon kişi Vuhan’dan çıkmış

Çinliler bölgeyi terk ediyor.

Vuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya başlamadan önce korona virüsü salgını ve Bahar Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri, bu durumun salgını kontrol altına almada karşılaşılan en büyük engellerden olduğunun altını çizdi.

Dünya genelinde yeni vakalar

Diğer yandan, ABD’de ve Avustralya’da rastlanan vaka sayıları 5’e, Japonya’da ise 4’e yükselirken, hastalık ilk defa Kamboçya’da da görüldü. Söz konusu kişilerin tamamının yakın tarihte Vuhan’ı ziyaret ettiği belirtildi. Kazakistan’da, Almatı Uluslararası Havalimanı’nda pazar günü Çinli turistleri taşıyan uçakta yapılan incelemede 4 turistte koronavirüse rastlandı. Virüs taşıyan turistler Çin’e geri gönderildi. İsrail’de ise biri İsrailli kadın, diğeri Çinli bir işçi olmak üzere 2 kişinin virüs taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Rusya’da ise yüksek ateş saptanan 7 Çinlide virüsün tespit edilmediği açıklandı. Çin dışında koronavirüsün görüldüğü bölge ve ülkelerin tam listesi ise şöyle; Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Makao Özel İdari Bölgesi, Tayland, ABD, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur, Fransa, Tayvan, Güney Kore, Vietnam, Kanada, Kamboçya ve Nepal.

Dışişleri’nden seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada virüsün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığı vurgulanarak salgınla bağlantılı vaka sayısının artış eğiliminde olduğu kaydedildi. Çin’de ikamet eden ve Çin’in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşların sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada şu hususlara yer verildi: “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur” Açıklamada acil durumlar için Pekin Büyükelçiliği’nin telefon numarası da paylaşıldı (+86 152 01 30 94 12)

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Salgın önlemleri sıkılaşıyor

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın yayılmasını önlemek için, Çin Yeni Yılı tatili pazara kadar uzatıldı.

BAŞBAKAN VUHAN’DA

Li Kıçiang

Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere ülkedeki yeni koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti. Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakan Vuhan’da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret etti, hastaların tedavisine yönelik incelemelerde bulundu.

Moğolistan sınırı kapattı

Moğolistan

Moğolistan, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin ile arasındaki sınır kapısını kapattığını duyurdu. Ülkede henüz virüs vakasına rastlanmazken, Çin ile sınır komşusu olunması nedeniyle virüsün yayılma riski yüksek olarak görülüyor. Endonezya Kamu Denetçiliği Kurumu ise, virüs nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin geçici süreyle yasaklanması çağrısı yaptı. Dört virüs vakasının görüldüğü Güney Kore’de de alarm düzeyi “sarı”dan “turuncuya” yükseltildi. İngiltere ve Fransa da Vuhan’daki vatandaşlarını ülkeye geri getireceğini açıkladı.