Dünya Vuhanda virüs nedeniyle evler mühürleniyor
ASYA

Vuhan'da virüs nedeniyle evler mühürleniyor

Vuhan'da virüs nedeniyle evler mühürleniyor

Çin’den yayılan korona virüsü nedeniyle Vuhan kentinde ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü.

Haber Merkezi İHA
Evlerin kapısına mühür vurulmaya başlandığı iddia edildi.
Evlerin kapısına mühür vurulmaya başlandığı iddia edildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an kadar 170 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri şoke etti.

Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı: Kutu kutu maske alıyorlar
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Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı.
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Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi.
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İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor.
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Kutu kutu maske alıyorlar Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, şunları söyledi:
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Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu.
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Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler. Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu.
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Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor.
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Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı: Kutu kutu maske alıyorlar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.


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Zorla evde tutuyorlar

Virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde korona virüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu hane Vuhan'dan geldi, temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.

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