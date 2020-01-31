Vuhan’dan alıp gelecek

Sağlık Bakanlığı, Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye’ye getirilmesi için başlatılan “Çin’deki Türk Vatandaşların Tahliyesi” operasyonunun hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi olan Vuhan’dan alınacak vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi için Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı. Tahliye için ambulans uçağa dönüştürülen A400M tipi “Koca Yusuf” isimli askeri kargo uçağı, Kayseri’den Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na geldi. Yakıt ikmali yapıldıktan sonra TİKA’nın hazırladığı tibbi malzemeler uçağa yüklendi. Salgının başka ülkelere yayılmaması amacıyla TİKA tarafından hazırlanan tıbbi malzemelerin Çinli yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Uçağa biner adet biyolojik tehlike tulumu ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet ve 93 bin 500 koruyucu filtreli maske yüklendi.

UÇAKTA SIKI TEDBİR

Çin’le yapılan görüşmelerin ardından UMKE yetkilileriyle havalanan uçak Vuhan’daki 49 kişiyi alıp Türkiye’ye dönecek. Bölgedeki Türk vatandaşlarında herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtilirken, yolcuların ilk sağlık müdahalesi de Vuhan’daki havaalanında yapılacak. Dönüşte yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Herkes maske takacak ve bu maskeler nemlendikçe değiştirilecek. Yine dönüş yolculuğunda hazırlanan paketli gıda ve tek kullanımlık içecekler her kişiye ayrı pakette verilecek ve atıklar ayrı ayrı büzgülü çöp poşetlerinde toplanacak. Aynı anda birden çok kişinin maskesini çıkarıp yemek yemesi veya sıvı alımına izin verilmeyecek. Uçaktaki kişiler Türkiye’ye döndükten sonra 14 gün karantinada tutulacak.

DSÖ acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan Corona virüsü hakkında Cenevre’de basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada “Corona virüsü, Çin ile birlikte diğer ülkelere de yayıldığı için uluslararası halk sağlığı açısından acil durum ilan edildi” denildi. Acil durum ilanının Çin’e güvenilmediği anlamına gelmediğini belirten Ghebreyesus, sağlık sistemi zayıf ülkelerde virüsün yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

SINIRLARI KAPATMA HAKKI

Açıklamanın devamında, Corona virüsünden dolayı uluslararası ticaret ve ulaşımın kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı. Hükümetlere tavsiye niteliğinde olan acil durum ilanının yasal bir dayanağı bulunmuyor. Ancak Birleşmiş Milletler’de bulunan ülkelerin, Dünya Sağlık Örgütü kararını gerekçe göstererek sınırlarını kapatma hakkı bulunuyor.

Erken dönüş

Çin'de bulunan bazı Türkler, salgın endişesiyle Türkiye'ye dönüş planlarını erkene çekti. 2'si Pekin olmak üzere Xian, Guangzou ve Şangay'dan toplam 5 uçak dün sabah İstanbul'a indi. İstanbul Havalimanı'nda görevli Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı termal kameralı kontrollerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Yolcuların çoğu Çinli turistlerden oluşurken, bazı Türk vatandaşları da koronavirüs nedeniyle endişeye kapıldıkları için Türkiye'ye döndüklerini söyledi.

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SOKAKLAR BOMBOŞ

Tianjin'den gelen Erdal Çevik, “Şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı, kimse dışarıya çıkmıyor. 1 ay daha kalacaktık, acil dönüş yaptık. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık” dedi. Pekin'de yaşayan oğlunu ziyarete giden Afet Gümüşel ise Türk Büyükelçiliği’nin her zaman kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, Pekin'e giriş-çıkışların kapatıldığını, 10 yıldır gidip geldiği şehri hiç bu kadar sessiz ve sakin görmediğini söyledi. Abdulkadir Değirmenci de “İnsanlar çok tedirgin. Hiç dışarı çıkmıyorlar. Sokaklar bomboş” diye konuştu.

THY seferleri devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY) talep düşüşü nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian kentlerine uçuşlarını azalttı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir” açıklamasında bulundu. Sadece Vuhan’daki Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini belirten Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye'ye uçuşların devam ettiğini, Türk vatandaşlarının havayolu şirketlerini kullanarak yurda dönüş yapmalarında sakınca bulunmadığının altını çizdi.

Operasyon merkezi kuruldu

Ankara'da kurulan merkez