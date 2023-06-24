|
Dünya

Wagner'in Rusya'daki darbe girişimi dünya basınında yankılanıyor: Husumet açık bir çatışmaya dönüştü

Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya'ya çevirildi. Gelişmeler gazetelerin manşetlerine oturdu. İşte yabancı basında çıkan haber ve yorumlar...

13:44 . 24/06/2023 Cumartesi
Diğer
Wagner (Arşiv)

Wagner (Arşiv)

Amerikan Washington Post
gazetesi, Yevgeni Prigojin'in Wagner'in, Rostov'daki askeri tesisleri ele geçirdiğine dair iddiasını manşetine taşıdı. Prigojin'in kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettiği güney askeri bölgesinin Ukrayna sınırına 96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Gazete Putin'in Wagner'e isyanı durdurması yönünde yaptığı çağrıyı da sayfalarına taşıdı.

Amerikan gazetesi
New York Times,
Wagner ve Moskova yönetimi arasındaki çatışmayı
“uzun süren bir kan davası”
olarak yorumladı.
“Uzun süredir devam eden bir kan davası, açık çatışmaya dönüştü”
başlığını kullanan gazete
“Bay Prigozhin ile Rus ordusu arasında Ukrayna’daki savaşla ilgili uzun süredir devam eden husumet, şimdi açık bir çatışmaya dönüştü ve 16 ay önce Ukrayna’yı işgalini başlatmasından bu yana Bay Putin’in otoritesine en büyük meydan okumayı oluşturdu”
ifadelerine yer verdi. Times, Putin'in konuşmasında sert bir üslup kullandığına da dikkat çekti.

Usa Today
gazetesiyse Wagner'in Kremlin'i hedef aldığını belirtti. Rus lider Putin'in Wagner'in isyanını "ihanet" olarak nitelediğinin altı çizildi.

Wall Street Journal
gazetesi de Putin'in Prigojin'in isyanını bastırma talimatı verdiğini yazdı.

CNN İnternational
“Rusya, Wagner’i “silahlı isyana” teşvik etmekle suçladı” başlıklı haberinde Putin’in açıklamalarına yer verdi: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner ayaklanması ülkeyi krize sürüklerken, “ihanet yolunda” olanların veya silahlı isyancıların “cezalandırılacağı” konusunda uyardı."

İngiliz The Guardian
gazetesi de Putin'in "ülkesinin geleceği için en güçlü savaşı" verdiği yönündeki açıklamasını okuyucularına aktardı.

İndependent
gazetesiyse Wagner güçlerinin Moskova'ya ilerlemeye hazırladığını belirtti. The Times gazetesiyse liderleri Rus ordusuna karşı baş kaldırırken Wagner üyelerinin ölmeye hazır olduğunu vurguladı.

The Economist
dergisi Prigozhin hakkında bir analiz yayınlayarak
“Onu Putin yarattı. Rusya’nın yeni devlet başkanı mı olacak?”
sorusunu sordu.

Al Jazeera ise “
Wagner şefi, Rusya’nın üst düzey askeri liderliğini devirme sözü verdi”
başlığı ile verdiği haberinde,
“Rusya, Wagner çetesinin lideri Yevgeny Prigozhin’i silahlı iç çatışma çağrısı yapmakla suçladı”
ifadelerine yer verdi.

Haberde Moskova sokaklarının sakin olduğu bilgisine yer verilirken önemli merkezlerde üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi:

  • “Moskova sokaklarında zırhlı askeri personel araçları görülüyor. Ancak genel olarak, insanlar başkentin şu anda oldukça sakin göründüğünü bildiriyor. Bunun nedeni muhtemelen başkentte güvenlik önlemlerinin artırılmış olması ve en önemli tesislerin tamamının koruma altına alınmış olmasıdır.”

Fransız Le Monde
gazetesiyse haberinde
"Putin, Wagner grubunun isyanıyla karşı karşıya"
başlığını kullandı.

Liberation
gazetesiyse haberinde İngiliz gizli istihbaratının Rus devletinin son dönemin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesine yer verdi.

İspanyol El Pais
gazetesi de Putin'in Wagner'i sert bir cevap vermekle tehdit ettiğini yazdı.


Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı
Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. 'Darbe' söylentilerine neden olan gelişme sonrası Moskova borsasında büyük bir düşüş yaşandı. Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi "silahlı isyan" suçlamasıyla Wagner üyeleri hakkında ceza davası açtı. Öte yandan Rusya'nın çeşitli noktalarında olası bir kalkışmaya karşı ordu sokağa inerek devriye atmaya başladı. Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi

Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine isyan başlatan Wagner grubu, kuruluşundan bu yana Afrika'dan Orta Doğu'ya kriz bölgelerindeki rolüyle gündeme geldi. Şirketinin Kremlin Sarayı'na yemek sağlaması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılan zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin ve eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, 2014'te Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için kuruldu. O zamandan beri birçok farklı bölgede faaliyet gösteren Wagner şirketinin Ukrayna’da ne kadar askeri var? Wagner başka hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Rusya’nın diğer özel askeri şirketleri hangileri? ve bu darbe sürecine nasıl gelindi? Rusya'da yaşanan krizin perde arkasının detayları haberimizde...







#Wagner
#Rusya
#ayaklanma
#dünya basını
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arefe günü ne zaman 2023?