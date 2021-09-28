Yahudilerden İsrail Başbakanına BM konuşması öncesi protesto

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in iktidara gelmesinden bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 76. oturumunda yaptığı ilk konuşmada İran'ın nükleer programı hakkında konuştu ve Filistin İsrail ihtilafını görmezden geldi.

Bennett, "Son birkaç yılda İran, nükleer Ar-Ge'sinde (araştırma ve geliştirme), üretim kapasitesinde ve zenginleştirmede büyük bir sıçrama yaptı" dedi.

İsrail, dünyanın önde gelen güçleri ile İran arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelere karşı çıkıyor.

New York'ta bir grup Yahudi Haham, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i ve BM'deki konuşmasını protesto etmek için toplandı.

1. Cadde yakınlarındaki Dag Hammerjold Plaza'da bir araya gelen grup, İsrailê karşı pankartlar taşıdı.

Kalabalık, "Artık işgal yok", "Durdur ölümü ve nefreti", "Filistin halkına yapılan suç faaliyetini kabul etmiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

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OYNAT 00:55 Bir grup Yahudi BM'de toplandı: İsrail Başbakanı'nın yapacağı konuşmayı protesto ettiler Bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmayı protesto etmek amacıyla BM'nin New York'ta bulunan Genel Merkezi yakınında toplandı. Protesto yapan Yahudiler, 'Dünya, İsrail'in bir Yahudi devleti olmadığını bilmelidir', 'İsrail Devleti, Musevilik tarafından tamamen reddedilmiştir', 'Tevrat, tüm Filistin'in yeniden Filistin egemenliğinde olmasını ister' yazılı pankartlar taşıdı. Yahudiler, protesto esnasında İsrail Başbakanı Naftali Benet aleyhinde sloganlar attı.

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