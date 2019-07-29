Yakıt parası biten pilot yolculardan para istedi Yakıt parası biten pilot yolculardan para istedi Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt parasını ödemediği için Tunus havalimanı yetkilileri tarafından uçuşuna izin verilmedi. Uçağın pilotu ise yolcuğu yapmak için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istedi.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2019, 13:42 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019, 15:24 IHA