Dünya Yapılan reformdan Avrupadaki Alevi dernekleri rahatsız
AVRUPA

Yapılan reformdan Avrupa'daki Alevi dernekleri rahatsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı yönündeki adımını olumlu bularak destekleyen Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin görevden alındı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Yapılan reformdan Avrupadaki Alevi dernekleri rahatsız
​Yapılan reformdan Avrupa'daki Alevi dernekleri rahatsız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı yönündeki adımını olumlu bularak destekleyen Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin görevden alındı. Yeni Şafak’a konuşan Ersin, kendisine görevden alındığına ilişkin bir mail yollandığını daha sonra ise bu kararın vakıf sekreteryasınca bildirildiğini anlattı.

REFORM NİTELİĞİNDE

Atılan adımların Alevi toplumunun hakları bağlamında reform niteliğinde olduğunu anlatan Ersin, “Ben yıllardır alevi toplumunun görmezden gelindiğini ilk kez tarihi bir adım atıldığını düşünüyorum. Bunu nasıl inkar ederim. Dergahların kira, su, elektrik gibi onlarca sıkıntısı var. Devlet el uzatmış, ben bunları çözeceğim demiş. Masanın karşısına oturup atılan adımı anlamaya çalışmak gerekir, burada eğer mesele Alevilikse ahkam kesmek doğru değil” dedi. Vakıfların CHP ve HDP’nin arka bahçesi olduğunu savunan Ersin, “Bu adımlardan sonra anlamak, iletişim kurmak yerine tepki açıklaması yapılıyor. Bana göre burada dert Alevilik değil. Alevilik olsaydı bu adımın hakkı teslim edilirdi” şeklinde konuştu.

PARA AKIŞI VAR

Cem Vakfı’na Almanya’nın finansal destek sağladığını anlatan Ersin, Alevilerin Avrupa oluşumlarının yeni düzenlemeye daha fazla tepki göstermesinin altında bu durumun yattığını söyledi. Ersin, “Bu derneklerin tamamından para geçişi sağlanıyor. Mesela Almanya’dan bir para geliyor, Kuzey Irak’a gidiyor. Tepkilerin temelinde bu durum var. 350’yi aşkın vakıf, dernek var. Bu derneklerin hepsinin ambleminde Cem ve Kültür Evi ifadeleri yazıyor. Hiçbirinde sadece Cemevi yazmıyor. Bu saate aklınız neredeydi diye sormazlar mı insana?” diyerek tepki gösterdi.

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