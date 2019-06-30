Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Yardım gemisi kaptanı gözaltında
AVRUPA

Yardım gemisi kaptanı gözaltında

12 Haziran’dan beri güvenli bir liman izni bekleyen Sea Watch 3 yardım gemisi, İtalya’nın Lampedusa limanına izinsiz yanaşınca geminin kaptanı gözaltına alındı. İtalya Başbakanı Salvini ise gemiyi “korsan gemisi” olarak nitelendirirken kaptanın gözaltına alınmasını kutladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Carola Rackete
Carola Rackete

DURUM KÖTÜLEŞİYORDU

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen Sea-Watch 3 yardım gemisi, gemideki durumun gittikçe vahim bir hal aldığı gerekçesiyle izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaştı. 40 göçmen günler sonra karaya çıkabilirken geminin 31 yaşındaki kaptanı Carola Rackete ise limana yanaşmasına izin vermeyen “bir savaş gemisine direniş göstermek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

SALVİNİ KUTLAMA YAPTI

Kaptanın suçlu bulunması halinde 3-10 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Yardım gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikası yürüten Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Twitter’a yazdığı mesajda kaptanın gözaltına alınmasını kutladı. Salvini, “Kanun kaçağı kaptan gözaltında. Korsan gemi ele geçirildi. Yabancı sivil toplum kuruluşuna büyük para cezası. Tüm göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. GÖREV TAMAMLANDI” ifadelerini kullandı.

  • NE OLMUŞTU?
  • Libya’dan Avrupa’ya doğru yola çıkan 53 kişiyi 12 Haziran’da kurtaran Sea-Watch 3 gemisi, o tarihten bu yana güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamamıştı. Yaklaşık 2 hafta boyunca İtalya açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemi geçen Çarşamba günü gemideki durumun kritik bir hal aldığı gerekçesiyle izinsiz olarak İtalyan karasularına girmişti. İtalya’nın Lampedusa adasına yanaşmayı deneyen gemi, limana birkaç mil mesafede durdurulmuştu. İtalyan hükümeti, acil tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları için 13 kişinin tahliyesine izin vermişti.

İtalya'da göçmen krizi
DÜNYA
İtalya'da göçmen krizi
Türkiye S-400de haklı

Türkiye S-400'de haklı

​Trump'tan tarihi itiraf: Türkiye'ye adil davranmadık.
İhracatta rekor açılımla geldi

İhracatta rekor açılımla geldi

​Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 20'lik artış gerçekleşti.
Görüşmelerde uzlaştılar

Görüşmelerde uzlaştılar

Trump ve Cinping, ticaret görüşmelerini yeniden başlatıyor.
Esed yine saldırdı

Esed yine saldırdı

MSB: Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek.
'Vedat'ın <br>aklındaki takım...'

'Vedat'ın
aklındaki takım...'

Rizespor Başkanı, yenisafak.com'a konuştu.
Kara propagandası çürütüldü

Kara propagandası çürütüldü

Emniyet, HDP'li Ayşe Sürücü'nün yalanına video ile cevap verdi.
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Takviye amaçlı gönderilen sevkiyatlar yoğunlaştı.
İzlanda<br> yalanında ısrarcı

İzlanda
yalanında ısrarcı

İzlanda, A Millilere yapılan skandalı savunmaya devam ediyor.
Pilot bölge Kırşehir

Pilot bölge Kırşehir

Öğrencilere yönelik çıraklık uygulaması başlıyor.
CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

​Lisans konusundaki baskı ve artan maliyetler 'kapı dışarı' etti.
Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

​Libya'nın tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.
Heybeliada'da yangın

Heybeliada'da yangın

Yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar gördü.
Başarıyla uçtu

Başarıyla uçtu

​Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri.
Sonuç bildirisi yayınlandı

Sonuç bildirisi yayınlandı

​43 maddelik bildiri G20 üyeleri tarafından imzalandı.
'Sigara' kurşunu

'Sigara' kurşunu

​Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
BM'den "Yüzyılın Anlaşması" uyarısı

BM'den "Yüzyılın Anlaşması" uyarısı

​Doğu Kudüs'ün Filistin toprağı olduğu vurgulandı.
Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka'da basın toplantısı düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.