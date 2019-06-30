Yardım gemisi kaptanı gözaltında

DURUM KÖTÜLEŞİYORDU

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen Sea-Watch 3 yardım gemisi, gemideki durumun gittikçe vahim bir hal aldığı gerekçesiyle izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaştı. 40 göçmen günler sonra karaya çıkabilirken geminin 31 yaşındaki kaptanı Carola Rackete ise limana yanaşmasına izin vermeyen “bir savaş gemisine direniş göstermek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

SALVİNİ KUTLAMA YAPTI

Kaptanın suçlu bulunması halinde 3-10 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Yardım gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikası yürüten Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Twitter’a yazdığı mesajda kaptanın gözaltına alınmasını kutladı. Salvini, “Kanun kaçağı kaptan gözaltında. Korsan gemi ele geçirildi. Yabancı sivil toplum kuruluşuna büyük para cezası. Tüm göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. GÖREV TAMAMLANDI” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Libya’dan Avrupa’ya doğru yola çıkan 53 kişiyi 12 Haziran’da kurtaran Sea-Watch 3 gemisi, o tarihten bu yana güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamamıştı. Yaklaşık 2 hafta boyunca İtalya açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemi geçen Çarşamba günü gemideki durumun kritik bir hal aldığı gerekçesiyle izinsiz olarak İtalyan karasularına girmişti. İtalya’nın Lampedusa adasına yanaşmayı deneyen gemi, limana birkaç mil mesafede durdurulmuştu. İtalyan hükümeti, acil tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları için 13 kişinin tahliyesine izin vermişti.