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Dünya

Yardımları indirdi hastaları getirdi

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 12'nci uçak 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır’ın El Ariş Havalimanı’na ulaştırdı. Türkiye’de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte havalanan uçak, Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından karşılandı. Gelen hastalar, arasında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeği ile kanser tedavisi görenler bulunuyor.

04:00 - 30/11/2023 الخميس
Güncelleme: 00:43 - 30/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’den Mısır’a getirilen hastalara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na getiren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı. Uçak, Türkiye’de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanı’ndan havalandı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

2 saatlik uçuşun ardından Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’na iniş yapan uçakta çoğunluğu çocuk olan hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Ambulanslara alınan Gazzeli hastalar Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde tedavi altına alındı. Gelen hastaların, aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastaları olduğu öğrenildi.



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