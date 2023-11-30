Yardımları indirdi hastaları getirdi

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Türkiye, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’den Mısır’a getirilen hastalara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır’daki El Ariş Havalimanı’na getiren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı. Uçak, Türkiye’de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanı’ndan havalandı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
2 saatlik uçuşun ardından Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’na iniş yapan uçakta çoğunluğu çocuk olan hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Ambulanslara alınan Gazzeli hastalar Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde tedavi altına alındı. Gelen hastaların, aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastaları olduğu öğrenildi.