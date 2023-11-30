Yardımları indirdi hastaları getirdi

Gazze'de katliamlara imza atan terör devleti İsrail'in insani ara öncesi düzenlediği bombardımanda kendi vatandaşı üç esiri öldürdüğü açıklandı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, ölen esirlerden birisinin 10 aylık, diğerinin dört yaşında olduğu ve diğerinin de çocukların anneleri olduğu ifade edildi.