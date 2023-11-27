Yemen açıklarında alıkonulmuştu: Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı

Türk kaptanların bulunduğu Central Park isimli kimyasal tankeri 15 saat sonra kurtarıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.