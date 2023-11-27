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Dünya

Yemen açıklarında alıkonulmuştu: Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı

Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankeri 15 saat sonra kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü kurtarılan gemideki personellerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:26 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türk kaptanların bulunduğu Central Park isimli kimyasal tankeri 15 saat sonra kurtarıldı

Türk kaptanların bulunduğu Central Park isimli kimyasal tankeri 15 saat sonra kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı.



ı Central Park isimli kimyasal tankeri

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.



Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
“Aden Körfezi’nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.




#Yemen
#Aydın Hasırcı
#Okan Yüksel
#Central Park
2 saat önce
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