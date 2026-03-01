Yeni Şafak
Yemen, Lübnan ve Suriye'yi de vurdu

04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Suriye.
İşgalci İsrail ordusu, İran'a yönelik başlattığı saldırılara eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyine de saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyinde bulunan “Hizbullah’a ait askeri altyapıyı hedef aldığı” iddia edildi. İsrail basını, ordunun İran’a yönelik İsrail-ABD saldırıları devam ederken Lübnan sınırını askeri birliklerle güçlendirdiğini bildirdi. Öte yandan, İsrail'e ait savaş uçakları Yemen'de de Husilere ait mevzilere saldırı düzenledi. Suriye'de ise ülkenin güneyindeki Süveyda'da bir binada yaşanan patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Patlamanın İsrail'e ya da İran'a ait bir füzeden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.



