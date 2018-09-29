Dünya Yemende 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç
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BM açıkladı: Yemen'de 22.2 milyon kişi insani yardıma muhtaç Ortadoğu Haber

Yemen'de 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler, Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden savaş nedeniyle 22.2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden savaş nedeniyle 22.2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık dört yıldır devam eden savaş nedeniyle 8 milyon Yemenlinin geçim kaynağını kaybettiği ve 22.2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğubelirtildi.

Açıklamada, ülkedeki krize acil müdahale kapsamında Dünya Bankasının da desteğiyle 264 bin kişiye 6 milyon 100 bin gün (her birine yaklaşık 23 gün) istihdam imkanı sağlandığı ifade edildi.

  • OCHA'nın açıklamasında, ülkede 8 milyon kişi geçim kaynağını kaybederken, 22.2 milyon Yemenlinin de insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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