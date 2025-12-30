Yemen'de 90 günlük OHAL ilan edildi

Yemen resmi haber ajansının yayınladığı açıklamaya göre; Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülke genelinde 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Kararın, ülke genelindeki tüm limanlar ve sınır kapılarında derhal yürürlüğe girmek üzere 72 saatlik hava, deniz ve kara ambargosunu kapsadığı da belirtildi.