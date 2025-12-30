Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yemen'de 90 günlük OHAL ilan edildi

Yemen'de 90 günlük OHAL ilan edildi

14:2930/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Kararın, ülke genelindeki tüm limanlar ve sınır kapılarında derhal yürürlüğe girmek üzere 72 saatlik hava, deniz ve kara ambargosunu kapsadığı da belirtildi.
Kararın, ülke genelindeki tüm limanlar ve sınır kapılarında derhal yürürlüğe girmek üzere 72 saatlik hava, deniz ve kara ambargosunu kapsadığı da belirtildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ulusal güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 90 gün süreyle OHAL ilan etti.

Yemen resmi haber ajansının yayınladığı açıklamaya göre; Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülke genelinde 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Kararın, ülke genelindeki tüm limanlar ve sınır kapılarında derhal yürürlüğe girmek üzere 72 saatlik hava, deniz ve kara ambargosunu kapsadığı da belirtildi.


El-Alimi’nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Hadramut ve El-Mahra vilayetlerinde geniş bölgeleri ele geçirmesi üzerine BAE ile olan güvenlik anlaşmasını da feshettiği duyuruldu. Söz konusu güçlere, işgal ettikleri bölgelerden çekilmesi için 24 saat süre tanındığı ve derhal geri çekilme talimatı verildiği bildirildi.



#Yemen
#Reşad el-Alimi
#OHAL
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yattı mı? 2025 Aralık annelik yardımı ödemesi sorgulama