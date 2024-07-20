Yemen'den Tel Aviv'e İHA saldırısı

Yemen'de başkent Sana dahil geniş alanları kontrolleri altında tutan İran destekli Husi militanlar, dün Yafa adını verdikleri bir İHA ile İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu. ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yakınlarını hedef alan İHA saldırısı sonucunda bir güvenlik görevlisi ölürken üç kişi de yaralandı. İHA'nın kente ulaşırken sivil uçuş rotasını takip ettiği ve alçak uçuş yaparak hava savunma sistemlerini (HSS) atlattığı öne sürüldü. İsrail ordusu, İHA'nın Yemen'den fırlatıldığını tespit ettiğini duyururken İsrail muhalefeti ve koalisyon hükümetindeki aşırı sağcılar, İsrail'in güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle hükümete sert eleştiriler yöneltiyor.





İNSANİ HATA BAHANESİ

Husilerin yanı sıra Filistinli direnişçilerin sık sık İsrail işgali altındaki bölgeleri hedef aldığı füze ve İHA saldırıları, çoğunlukla Demir Kubbe denilen HSS'leri tarafından engelleniyordu. Husilerin dün düzenlediği saldırının engellenememesi Demir Kubbe'yi aşan bir İHA geliştirdikleri iddialara sebep oldu. İsrail ordusu ise konuya dair yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e birden fazla İHA'nın fırlatıldığını ve birinin 'insani bir hata' nedeniyle engellenemediğini duyurdu. Açıklamada, HSS'lerin İHA'yı tespit ettiği ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 ise ABD ordusunun bu sabah saatlerinde İsrail hükümetine İsrail'e doğru uçan 4 İHA'yı düşürdüğüne dair bilgi verdiğini aktardı.





HUSİLER: TEL AVİV TEHLİKELİ BÖLGE

Husi Ensarullah Hareketi Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıkladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdükçe füze ve İHA saldırılarına devam edeceklerini belirten Seri, Tel Aviv'in "tehlikeli bölge" olduğunu duyurdu. Seri, işgal altındaki Filistin'de çok sayıda İsrail tesisini hedef olarak belirlediklerini ifade ettiği açıklamasında, bu hedeflere yönelik saldırılarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.





EYLAT LİMANI İFLASIN EŞİĞİNDE

Yemen’deki Husiler, önceki gün de kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde İsrail, ABD ve İngiltere’ye ait 170 gemiyi hedef aldıklarını duyurmuştu. Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle İsrail'in Eylat Limanı da iflasın eşiğine geldi. Husilerin, limandan gelen ya da limana giden her gemiyi vuracağını ilan etmesinin ardından limandaki gemi hareketliliği yüzde 85 oranında azaldı. Eylat Limanı İdaresi tarafından yapılan açıklamada, durumun bu şekilde devam etmesi halinde limanın iflas edeceğini belirterek, limanda çalışan 120 işçiden 50 ya da 60'ının işten ıkarılabileceğini ilan etti.



