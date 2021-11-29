Dünya Yemin töreninde korona önlemi Pozitif çıkan Çekya Cumhurbaşkanı şeffaf kabinde izledi
AVRUPA

Yemin töreninde korona önlemi: Pozitif çıkan Çekya Cumhurbaşkanı şeffaf kabinde izledi

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Sivil Demokrat Parti (ODS) Başkanı Petr Fiala’yı yeni Başbakan olarak atadı. Cumhurbaşkanı Zeman, pozitif çıkan test sonucunun ardından yemin törenini kapalı cam bölmeden izledi.

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Haber Merkezi İHA
Yemin töreninde korona önlemi: Pozitif çıkan Çekya Cumhurbaşkanı şeffaf kabinde izledi
Devlet Başkanı Zeman atama törenine şeffaf bir kabinin içerisinde katıldı.

Çekya’da 8-9 Ekim tarihinde yapılan genel seçimlerin galibi olan SPOLU (Birlikte) ittifakının lideri ve Sivil Demorat Parti’nin (ODS) genel başkanı olan Petr Fiala, Devlet Başkanı Milos Zeman tarafından Başbakan olarak atandı.

Daha önce açıklanan takvime göre Petr Fiala’nın cuma günü Başbakan olarak atanması gerekirken, Zeman’ın kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle görüşme bugüne ertelenmişti.

KABİNDEN İZLEDİ


Devlet Başkanı Zeman atama törenine şeffaf bir kabinin içerisinde katıldı. Törene katılan herkese PCR testi yapılırken maske ise zorunlu tutuldu.

KORONA BELİRTİSİ YOK

Zeman, törenin ardından yaptığı açıklamada, koronavirüse ilişkin herhangi bir semptomunun bulunmadığını belirterek yeni koalisyon hükümetinin bakan adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

  • Törene ayrıca Başkanlık ofisi Başkanı Vratislav Mynar ve protokol direktörü Vladimir Krulis de katıldı.

Çekya Devlet Başkanı Zeman, kendisine sunulan listedeki yeni bakanlar kurulu üyeleri ile 2 hafta boyunca alfabetik sıraya göre tek tek görüşecek. Zeman’ın uygun görmesi halinde aralık ayı ortalarında yeni hükümetin kurulması bekleniyor.


1 Eylül 1964 tarihinde Brno’da doğan Petr Fiala, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları alanında Profesör unvanına sahip. 2004-2011 yılları arasında Çekya’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Masaryk Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapan Fiala, 2012-2013 yılları arasında ise Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak çalıştı.

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Çekya'nın aşı kampanyası: Koronavirüsten ölenlerin fotoğraflarını yayınlıyorlar
FOTOĞRAF 5
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Çekya'da hükümet, Sağlık Bakanlığının önerisi ile Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamayı teşvik etmek amacıyla başlatmayı planladığı kampanya büyük tepkiye neden oldu. Kampanya kapsamında, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören ya da hayatını kaybetmiş kişilerin fotoğrafları başta TikTok ve Instagram olmak üzere sosyal medyada, televizyon ve gazetelerde yayınlanması planlanıyor.<br>
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Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech kampanya tanıtımında düzenlediği basın toplantısında, “İnsanların yoğun bakımda neler olup bittiğini, orada Covid-19 nedeniyle yatanların nasıl göründüğünü bilmeleri gerekiyor. Bazı vatandaşlarımızı bu virüsün eğlenceli olmadığı, durumun çok ciddi olduğu konusunda uyarmamız ve uykularından sert bir şekilde uyandırmamız gerekiyor. Sigara paketlerinde kullanılan fotoğraflardan ilham aldığımız bu kampanyamız belki biraz acımasız ama gerçeğin tam da kendisi” dedi.<br>
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Çekya Sağlık Bakanlığı'nın planladığı kampanyaya toplumun birçok kesiminden tepkiler geldi. Başkent Prag'daki Çek Teknik Üniversitesi Rektörü (CVUT) Vojtech Petracek, Sağlık Bakanı Vojtech'e açık bir mektup yazarak, planlanan kampanyayı derhal durdurmaya çağırdı. Petracek, kampanyanın saldırgan, iğrenç ve etik dışı olduğunu vurgulayarak, “Kampanyanızın amacı ne olursa olsun, insanlar ister aşılanmış olsunlar, ister küçük bir çocuk olsunlar, ister yaşlı olsunlar. Bu acımasız görüntülere bakarken başkalarının empatisine ve acısına sahip olan her birimiz acı çekeceğiz. Birçoğunun bu strese maruz kalarak yaşayacakları travma, stres bozukluğuna ve depresyona neden olacak. Bu nedenle iğrenç kampanyanın bir an önce durdurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.<br>
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Çekya'da son 24 saatte 14 bin 539 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 15'e ulaştı. Son 24 saatteki vakaların 462'si yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 295'i ise hastanelerde tedavi altına alındı. Ülkede son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 31 bin 229'a yükseldi. Çekya'da bugüne kadar yetişkin nüfusun yüzde 68'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.​
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Çekya'nın aşı kampanyası: Koronavirüsten ölenlerin fotoğraflarını yayınlıyorlar
Çekya Sağlık Bakanlığının Covid-19'a karşı aşılamayı teşvik etmek amacıyla başlatmayı planladığı kampanyada, hastanelerin yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi gören veya hayatını kaybetmiş kişilerin fotoğraflarının televizyon, gazete ve sosyal medyada paylaşılacak olması tepkilere neden oldu.


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