Yeni bir salgın çeşidi de Nijerya'da çıktı: Lassa ateşi

Dünya, Çin'de kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) ile mücadele ederken Afrika ülkesi Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle resmi rakamlara göre 1 ayda 258 vaka tespit edildi ve 41 kişi hayatını kaybetti.

Lassa ateşi, yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Nijerya'da sene başından bu yana 36 eyaletin 19'unda hızla yayılırken yetkililer salgınla mücadelede kişisel temizliğin en önemli husus olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. İbrahim Kana, 41 kişinin hayatına mal olan ölümcül Lassa ateşinin fareden insanlara bulaştığını belirtti.

Dr. Kana, "Salgının yayılmasının nedeni ülkenin bazı bölgelerinde farelerin insanlar tarafından tüketilmesi ve hijyen eksikliği. Hijyen olmayınca fareler de çoğalıyor. Bu hayvanlar insanların yiyecekleri ve eşyalarına dokunduğu zaman Lassa ateşi hastalığı da insanlara bulaşıyor" diye konuştu.

Lassa ateşinin, farelerin gıdalara teması ve dışkılarıyla bulaştığının altını çizen Dr. Kana, bunun yanı sıra insana kan, burun sıvısı, tükürük ve cinsel temas yoluyla da bulaşabildiğine dikkati çekti.

Dr. Kana, "Bu hastalığın önlemesi için hükümet ülkenin farklı eyaletlerinde hijyen kampanyası başlattı ve Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadelede özel bir ekip kurarak arayan kişilere Lassa sıtması ile ilgili bilgi veriyor" dedi.

FOTOĞRAF 18 Denizli'de medikal şirket sahibi Erhan Demirel, 'koronavirüs'ün ortaya çıkarak, yayılmasıyla dünyada maske talebinde patlama yaşandığını söyledi. En büyük maske üreticisinin Çin olduğunu belirten Demirel, Türkiye'nin de bu ülkeden büyük oranda maske ithal ettiğini kaydetti. Üretimde ihtiyacın karşılanamaması üzerine Çin tarafından daha önce Türkiye'ye ihraç edilen maskelerin şimdi satın alınmaya başlandığını anlatan Erhan Demirel, şöyle konuştu: Şirket telefonları ve benim cep telefonum gece gündüz susmuyor. İnternet aracılığıyla ulaşmaya çalışıyorlar. Çin'deki 'koronavirüs' nedeniyle üretim orada yetersiz olduğu için çevre ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Fakat oradakiler de karşılamayınca talep Türkiye'ye kadar geldi. Çok yoğun maske talebiyle karşı karşıyayız. Japonya, Hong Kong, Kırgızistan, Türkmenistan, aklınıza gelebilecek her yerden arıyorlar. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon adet isteyen firmalar bile oldu. Çin'den daha önce maske ithal etiklerini; ancak yoğun talep nedeniyle bunları ülkeye satmaya başladıklarını belirten Demirel, Çin dünyada maskenin üretim merkezi; ancak onlar da taleplere yetişemediği için sattığı maskeleri geri almak istiyor. Bugün 300 bin maskeyi tekrar Çin'e geri göndereceğiz. Çin'den satın aldığımız maskeyi tekrar Çin'e satıyoruz dedi. Erhan Demirel, arayan kişilerin maskenin fiyatını değil olup, olmadığını sorduğunu anlatan, Bu maskeler şu anda karaborsaya düştü. Karaborsa kelimesi bu ürün için şu an az kalır. Çok kıymetli ürün haline geldi; çünkü yok. İnsanlar parasını değil ürünün olup, olmadığını soruyor. Bu durum fırsatçılığı ortaya çıkarıyor. Arayanların bir kısmı ürünü bir şekilde temin edip yurt dışına satma derdinde. Bu ürünleri 2 hatta 3 katına satanlar var. Mesela altının fiyatı var. Gidip kuyumcudan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Ama bu maskede fiyat belirsiz. Şu an maske altından daha kıymetli, diyebilirim diye konuştu. Zonguldak'ta 185 çalışanıyla yılda 24 milyon maske üreterek Avrupa'nın en büyük üretim kapasiteli maske tesislerinden olan fabrika, koranavirüs salgının ardından Çin'de artan maske ihtiyacını karşılamak üzere üretim kapasitesini yüzde yüz artırdı. Günde 3 vardiya şeklinde çalışan fabrika sadece Çin değil, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesindeki maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Türkiye'nin olası virüs salgını tehlikesine karşı hazır olması için de stoklarını artırmak için çalışmalarını hızlandıran fabrikada gece-gündüz yoğun bir çalışma başladı. Fabrikanın genel müdürü Fatih Furtun ve genel koordinatör Murat Uzun, Çin'li yetkililerle yaptıkları görüşmenin ardından bir ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı için anlaşma yaptı. Genel Koordinatör Murat Uzun, Çin'den gelen yoğun maske talebini Türkiye'nin olası maske ihtiyacını dikkate alarak karşıladıklarını söyledi. Türkiye'nin maske ihtiyacı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Uzun, Salgınla ilgili Çin'in hatta dünyanın maske talebi var. Biz milletimizin olası maske ihtiyacı olması durumunda tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olacağız. Hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız güvende olsunlar. Onlar için hazırız. Sanayimizi, müşterilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Genel müdür Fatih Furtun ise ürettikleri maskeleri 18 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Çin'deki salgın nedeniyle talep patlaması yaşadıklarını ve 1 ayda 2 milyon solunum maskesi ihraç edeceklerini belirten Furtun, şöyle dedi: Çin’in Wuhan eyaletinde koronavirüsün yayılmasıyla beraber solunum koruyucu maskede piyasa tam anlamıyla çökmüş durumda. Bunun en büyük nedeni solunum koruyucu donanımlarda Çin dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda olması. Çin şu an tedariki bırakmış durumda ve en büyük kullanıcı durumuna düştü. Durum böyle olunca Türkiye’de bu alandaki önemli üretim merkezlerinden biri olarak talep patlaması yaşamış durumdayız. Son 4 gündür Çin firmalarından yoğun bir istek var. Direkt olarak ofisimize gelip görüşenler var. Bizde elimizden geldiği kadarıyla bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bizim kapasitemiz tek vardiya da yıllık 24 milyon adet. Bu süreçle beraber 3 vardiya şeklinde şuan 24 saat usulünde çalışıyoruz. Şu anda hem hammadde stoklarımızı hem üretim kapasitemizi planlamış durumundayız. Çinli firmalara hak veriyoruz. Çünkü orada önemli bir hastalık var. İnsanların maskeye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda Avrupa'da da görülmeye başlamasıyla ve yakın zamanda ülkemizde görülebileceği endişesiyle şu an da kendi müşterilerimizi mağdur etmemek için kapasitemizin önemli bir kısmını kendi müşterilerimize ayırdık. Bunun dışında devletin belirlemiş olduğu hastanelerde virüs görülme vakasına karşı acil eylem planı oluşturduk. Bu hastanelerden talep durumunda hemen o gece istenilen adette sevkiyat yapabilecek durumdayız. Doğru maske kullanımı hakkında bilgiler veren Furtun, sertifikasız maskelerin insanları hiçbir virüsten korumadığını anlattı. Standartlara uymayan maskenin insanı herhangi bir virüsten korumadığını ifade eden Furtun, Birincisi sertifikalı ve orijinal maske kullanımı çok önemli. Böyle kriz zamanlarında maskenin karaborsaya düştüğü dönemlerde standarda uygun olmayan çok ciddi maskeler piyasaya sürülüyor. Herhangi bir maskeyi kullandığımızda kendimizi korunuyor sanmak. Bu yanlış. Maskeler bu standartlardan birine sahip olması gerekiyor. İkincisi, gerçekten standarda uygun üretilmesi gerekiyor. Çünkü dışarıdan baktığımız zaman belki maske içerisinde uygun filtreleme malzemesi yoksa virüs ve bakteri sizi kolay bir şekilde enfekte olabilir. Üçüncü ve çok önemli bir konuda bu maskelerin virüs ve bakterileri öldürmemesi, bu maske bakteri ve virüsleri tutma özelliğine sahip. Kullanım sonrası atılmasına ve imha edilmesine dikkat edilmelidir dedi. Çin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor: Fabrikalar ise maske talebini karşılamak için gece-gündüz çalışmaya başladı Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan 'koronavirüs'e karşı önlem amacıyla maske kullanılıyor. Maske talebinin artması ve üretimde ihtiyacın karşılanmaması üzerine Çin'den, daha önce Türkiye'ye pazarlanan maskeler satın alınmaya başlandı. Denizli'deki firma tarafından Çin'den ithal edilen maskeler, bu ülkeye satılıyor. Ayrıca Zonguldak'ta maske üretim fabrikasının genel müdürü Fatih Furtun, 'koronavirüs' salgınının ardından Çin'den talep edilen maskeyi karşılamak üzere 3 vardiya üretime geçtiklerini belirterek, 1 ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı yapacaklarını söyledi.

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Yiyeceklerin yıkanmaması hastalığın yayılmasına neden oluyor

Kanalizasyonların sokaklarda açık olması ve yiyeceklerin iyi yıkanmaması da hastalığın yayılmasına neden oluyor.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması salgınları ve ölüm oranlarını artıran sebeplerin başında geliyor.

Salgın, daha çok yağmur sezonunun sona erdiği kurak mevsimde, özellikle ocak aylarında artıyor.

Hastalığın belirtileri arasında hafif ve yüksek ateş, diş etleri, göz ve burunda ağır kanama gösteriliyor ve çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.

OYNAT 00:00 Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Hangzhou kentinde bir otelde karantina altına alınan Çinlilerin imdadına robotlar yetişti. Sinapur'dan Çin'in Hangzhou'ya inen uçaktaki yolcular kentteki bir otelde karantina altına alındı. Dışarıya çıkamayan Çinlilere robotlar yiyecek götürüyor. Uçaktaki yolcular arasında bir virüs vakası tespit edilmişti.



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İlk olarak 1969'da Borno'da ortaya çıktı

Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlandı.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre, 2018'de Lassa ateşi nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2019'da 167'ye geriledi.



Lassa ateşi Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülürken bu ülkelerdeki oran uluslararası verilere göre düşük riskte kabul ediliyor.

En fazla güney eyaletlerde görülüyor

Salgının en fazla görüldüğü eyaletlerin başında güneydeki Ondo, Edo ve Ebonyi geliyor.

Sadece Ondo eyaletinden hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, hastalık tespit edilenlerin sayısı ise 112'ye yükseldi.

Bu eyaletlerde ölüm oranlarının artmasının nedeni ise çevre eyaletlerdeki hastaların tedavi için bu eyaletlere gelerek ücretsiz tedavi olmak istemesi.

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Hastalıkla mücadelede temizlik çok önemli

Ülkede salgının yayılması nedeniyle "acil durum" ilan edilirlen salgın ile mücadele için yeni çalışmalar başlatıldı.

Nijerya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve NCDC gibi ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yaparak salgının yayıldığı bölgelerde önlem almaya başladı.

Uzmanlar ise hastalıkla mücadelede temizliğin çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan Lassa ateşiyle mücadele için başkent Abuja başta olmak üzere Ebonyi, Enugu, Kano, Borno ve Ondo eyaletlerine hızlı müdahale ekipleri gönderildi.

Lassa ateşi bulaşan 6 sağlık çalışanından 2'si hayatını kaybederken salgına karşı sağlık çalışanları da uyarılarak hastalara müdahalede cerrahi eldiven, önlük ve maske kullanmaları tavsiye edildi.

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Teşhis edilemeyen hastalıklar

Nijerya'da yüzlerce kişi Lassa ateşi haricinde kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ülkenin orta kısmanda bulunan Kogi eyaletinde Ağustos 2017'de 50 kişi ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş şikayetinin ardından hayatını kaybetmişti.



Uzmanlar ise 50 kişinin hayatına mal olan hastalığa teşhis koyamadıklarını açıklamıştı.