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Dünya Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
OKYANUSYA

Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

USGS, depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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