Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
USGS, depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
USGS, depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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