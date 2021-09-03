Afganistan'da Taliban kontrolünde olmayan son vilayet Pençşir Taliban kontrolüne geçti

Kabil'in 150 km kuzeydoğusundaki Pençşir vilayetinin düşmesi başkent Kabil'de sevinç gösterileriyle karşılandı. Taliban askerleri, ülke genelindeki tam hakimiyetlerini havaya ateş açarak kutladı.

OYNAT 00:50 Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Pençşir vilayeti Taliban kontrolünde Yeni Şafak'ın bölgeden edindiği bilgilere göre: Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.



Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, 'Afganistan'da tartışmalı bölge olan Pencşir an itibarı ile düştü. Ve şu anda Taliban askerleri sevinç atışları yapıyorlar. Gökyüzü şu an mermilerle dolu durumda.' dedi. BiP'te paylaş

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Yeni Şafak bölgede: Gökyüzü mermilerle dolu

Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, "Afganistan'da tartışmalı bölge olan Pençşir an itibarı ile düştü. Ve şu anda Taliban askerleri sevinç atışları yapıyorlar. Gökyüzü şu an mermilerle dolu durumda." dedi.

Öte yandan Reuters haber ajansı da Taliban'ın Afganistan'da tam hakimiyet sağladığını son dakika olarak dünyaya duyurdu.

Pençşir, büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir vilayet olarak biliniyor. Dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak tanımlanırken girişlerin dar bir geçitten gerçekleştirilmesi bölgeye giriş-çıkışları sınırlandırıyor.

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Vilayetin lideri milli savaş kahramanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesut ile Taliban arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak sonuca varılamamıştı.