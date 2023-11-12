Yerleşimci teröristlerden çocuklara taciz ve hakaret

İsrail, Gazze’yi harabeye çevirip binlerce çocuğu katlederken, Kudüs ve Batı Şeria’da da Yahudilerin mobingi küçük büyük tanımıyor. Filistinli küçük çocuklar hayatın her alanında hele yalnızlarsa mobinge maruz kalmaktan kurtulamıyor. İsrail ordusu Filistin’in dört bir yanında baskıcı tutumunu artırırken İsrail halkı da güvenlik güçlerinden geri kalmıyor. Filistinli küçük çocuklar; okul dönüşü, markete giderken, oyun oynarken sözlü tacize uğramalarının sıradan olaylar haline geldiğini anlattı. Savunmasız ve yanlarında büyükleri olmadan sokakta karşılaştıkları yerleşimcilerin küfür ve hakaretlerine maruz kaldıklarını anlatıyorlar.

ÇOCUKLARINA TÜKÜRTÜYORLAR

Mobing, sataşma ve hakarette yerleşimci Yahudi kadınların kolluk kuvvetlerinden geri kalmadığını vurgulayan çocuklar, “Küçük kızların yanına kadar gelip Kudüs topraklarının İsrail’e ait olduğunu söylüyorlar. Karşılık verdiğimizde tekmeliyorlar, itekliyorlar, bağırıyorlar” yaşananları sözleriyle özetliyor. Bununla yetinmeyenlerin ise yanlarında bulunduğu çocuklarına tükürmelerini söyledikleri belirtiliyor. Hızını alamayanlar ise çocukları polise şikayet etmeye kadar vardırıyor.

ERKEK ÇOCUKLAR POTANSİYEL TEHDİT

Filistinli erkek çocukları da İsrail polislerinin sürekli gözetimi altında. Yaşları 9 ve üzeri olan çocukları özellikle hedef olarak kendine seçen polisler, çocukları yakaladıklarında duvara dayayarak sorguluyor. Kimi çocuğun üzerindeki kıyafetleri de aynı anda çıkartmaları isteniyor.







