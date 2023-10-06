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Dünya

Yerleşimci teröristlerden ilhak çağrısı

İsrail’in Batı Şeria’yı işgal hamlelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Tel Aviv yönetiminin işgalde aktif bir şekilde kullandığı Yahudi yerleşimciler, geçtiğimiz hafta başlatılan bir kampanyayla Ürdün Vadisi’nin İsrail’e ilhakını talep etti.

Dış Haberler
04:00 . 6/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İlhakın “ulusal bir mutabakat konusu” olduğu ifade edilerek İsrail hükümetine stratejik bölgeyi ilhak etme çağrısında bulunuldu. Yerleşimciler Ürdün Vadisi’nde çeşitli yollara bölgenin ilhak edilmesi talebini dile getiren tabelalar yerleştirildi. İsrailli sosyal medya hesapları da sosyal medya platformu X’te aynı talepleri dile getirdi. Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki Ayn el Beyda Filistin köyü sakini ve insan hakları aktivisti Faris Fukaha The New Arab’a yaptığı açıklamada, “Son günlerde Ürdün Vadisi’nin çeşitli bölgelerinde bu işaretleri görüyoruz, aynı zamanda yerleşimcilerin Ürdün Vadisi’ndeki Filistinli topluluklara yönelik şiddeti de artıyor” yorumunu paylaştı.

CEZASIZLIKTAN CESARET ALIYORLAR

Fukaha, “Geçen hafta yerleşimciler Eriha’nın sadece bir kilometre dışındaki Diyuk köyünde çiftçilere fiziksel saldırıda bulundu. Filistinlilerin hayvanlarına ya da diğer mülklerine yerleşimcilerin saldırmadığı tek bir gün bile yok” dedi. Yerleşimci teröristlerin hukuki bir yaptırım olmamasından ve normalleşme anlaşmalarından cesaret aldığına dikkat çeken aktivist, “Yerleşimlerin genişlemesi ve yerleşimcilerin şiddetinin muhafaza altına alınması, birçok Filistinli aileyi topraklarını terk etmeye ya da ekip biçmeyi bırakmaya zorlarken, aynı zamanda çevremizdeki manzara giderek daha fazla İsraillileşmiş görünüyor” diye konuştu. Ürdün Vadisi, Batı Şeria topraklarının yüzde 30’unu teşkil ediyor. Eriha kentinin kentsel alanı hariç tamamı İsrail tarafından “C Bölgesi” olarak sınıflandırılıyor ve burada Filistinlilerin inşaat yapmaları yasak.

Mescid-i Aksa’ya baskınlar arttı

Yüzlerce fanatik Yahudi, “Sukot (Çardaklar) Bayramı” bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde sabah namazının ardından varlığını artıran İsrail polisi, demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi. Sabah saatlerinden itibaren Yahudiler, Sukot Bayramı’na özel tahta çubuklarla sarılı bitkilerle Eski Şehir bölgesine geldi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sukot Bayramı’nın altıncı gününde, sabah 832, öğleden sonra da 346, toplam 1178 fanatik Yahudi, İsrail polisi denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdi. Diğer yandan İsrail ordusunun Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli öldürüldü, 3 kişi yaralandı.




#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
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