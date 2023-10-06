Yerleşimci teröristlerden ilhak çağrısı

İlhakın “ulusal bir mutabakat konusu” olduğu ifade edilerek İsrail hükümetine stratejik bölgeyi ilhak etme çağrısında bulunuldu. Yerleşimciler Ürdün Vadisi’nde çeşitli yollara bölgenin ilhak edilmesi talebini dile getiren tabelalar yerleştirildi. İsrailli sosyal medya hesapları da sosyal medya platformu X’te aynı talepleri dile getirdi. Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki Ayn el Beyda Filistin köyü sakini ve insan hakları aktivisti Faris Fukaha The New Arab’a yaptığı açıklamada, “Son günlerde Ürdün Vadisi’nin çeşitli bölgelerinde bu işaretleri görüyoruz, aynı zamanda yerleşimcilerin Ürdün Vadisi’ndeki Filistinli topluluklara yönelik şiddeti de artıyor” yorumunu paylaştı.

Fukaha, “Geçen hafta yerleşimciler Eriha’nın sadece bir kilometre dışındaki Diyuk köyünde çiftçilere fiziksel saldırıda bulundu. Filistinlilerin hayvanlarına ya da diğer mülklerine yerleşimcilerin saldırmadığı tek bir gün bile yok” dedi. Yerleşimci teröristlerin hukuki bir yaptırım olmamasından ve normalleşme anlaşmalarından cesaret aldığına dikkat çeken aktivist, “Yerleşimlerin genişlemesi ve yerleşimcilerin şiddetinin muhafaza altına alınması, birçok Filistinli aileyi topraklarını terk etmeye ya da ekip biçmeyi bırakmaya zorlarken, aynı zamanda çevremizdeki manzara giderek daha fazla İsraillileşmiş görünüyor” diye konuştu. Ürdün Vadisi, Batı Şeria topraklarının yüzde 30’unu teşkil ediyor. Eriha kentinin kentsel alanı hariç tamamı İsrail tarafından “C Bölgesi” olarak sınıflandırılıyor ve burada Filistinlilerin inşaat yapmaları yasak.