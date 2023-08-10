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Dünya

Yerleşimci teröristlere çifte koruma

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Burka köyünde 19 yaşındaki Filistinli bir genci öldüren iki Yahudi yerleşimciden Elisha Yered’i ev hapsiyle serbest bıraktı.

Dış Haberler
04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rumlar Ben-Gvir’e kucak açtı

Rumlar Ben-Gvir’e kucak açtı

İsrail basınının ve muhalefetinin bile “Organize Yahudi Terörü” olarak adlandırdığı yerleşimci şiddetine, Yered örneğinde yaşandığı gibi yargı ve siyaset koruması sağlanması birçok kesimden tepki çekiyor. Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararda, 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak hakim karşısına çıkarılan Yered’in tutuklu kalması için yeterli gerekçe bulunmadığına hükmedildi. Ev hapsiyle serbest bırakılan Yered’in bir dönem sözcülüğünü yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi’nden Milletvekili Limor Son Har-Melech, mahkeme salonunda katil zanlısını yalnız bırakmadı.


Aşırı sağcı Vekillerden ziyaret

Katil zanlısının serbest bırakılmasının ardından, olayın bir başka zanlısına da milletvekillerinden destek geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’nden Tally Gotliv ve Dini Siyonizm Partisi’nden Zvi Sukkot aynı olay kapsamında cinayetle suçlanan Yehiel Indore’yi hastanede ziyaret etti. Matan’ı öldüren silahı ateşlediğinden şüphelenilen ancak çıkan olaylarda başına isabet eden taş nedeniyle hastanede tedavi gören Indore için henüz hakkında bir karar verilmedi. İsrail’de Netanyahu önderliğindeki koalisyonun kurulmasının ardından artan yerleşimci terörü ile ilgili geçtiğimiz günlerde Haaretz gazetesi, “Organize Yahudi terörü var. Hükümet içinde işbirlikçileri bulunuyor” başlıklı başyazı yayımlamıştı. Yazıda, Matan’ın öldürülmesini organize bir terör grubunun saldırısının son halkası olarak nitelenmiş, cinayet zanlılarının siyasi bağlantılarına işaret etmişti. Aşırı sağcı vekillerin Yered ve Indore’yi yalnız bırakmaması, Haaretz’in yazısını doğrular nitelikte bir gelişme olarak kaydedildi.


#İsrail
#terörist
#çifte koruma
3 saat önce
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