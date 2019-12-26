Dünya Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti Müslümanlar, kılınan küsuf namazını eda etti
ASYA

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti!

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti: Müslümanlar, kılınan küsuf namazını eda etti

Tutulma, Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra izlendi. Tutulma en net Riau eyaletine bağlı Siak bölgesinde Güneş'in yüzde 97'sinin örtülmesiyle izlendi. Siak'ta, yerel saatle 12.17'de en yüksek seviyede gerçekleşen halkalı tutulma, yaklaşık 4 dakika sürdü. Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti.

Haber Merkezi AA
Ülkedeki birçok camiden tutulma sırasında küsuf namazı kılma çağrısı yapıldı.
Ülkedeki birçok camiden tutulma sırasında küsuf namazı kılma çağrısı yapıldı.

Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra, ilk kez halkalı Güneş tutulması gözlemlendi. Endonezya'da yerel saatle 10.15'te parçalı bir şekilde başlayan tutulma, 10 yıl sonra gözlenen ilk halkalı Güneş tutulması oldu.

Singapur’da “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen: Bir sonraki tutulma 2063'te gerçekleşecek
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Singapur’da “Halkalı Güneş Tutulması” görsel şölen: Bir sonraki tutulma 2063'te gerçekleşecek

Tutulma en net Riau eyaletine bağlı Siak bölgesinde Güneş'in yüzde 97'sinin örtülmesiyle izlendi. Siak'ta, yerel saatle 12.17'de en yüksek seviyede gerçekleşen halkalı tutulma, yaklaşık 4 dakika sürdü.

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti: Müslümanlar, kılınan küsuf namazını eda etti
FOTOĞRAF 44
Title
Tutulma, Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra izlendi. Tutulma en net Riau eyaletine bağlı Siak bölgesinde Güneş'in yüzde 97'sinin örtülmesiyle izlendi. Siak'ta, yerel saatle 12.17'de en yüksek seviyede gerçekleşen halkalı tutulma, yaklaşık 4 dakika sürdü. Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti.
Title
Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra, ilk kez halkalı Güneş tutulması gözlemlendi.
Title
Endonezya'da yerel saatle 10.15'te parçalı bir şekilde başlayan tutulma, 10 yıl sonra gözlenen ilk halkalı Güneş tutulması oldu.
Title
Tutulma en net Riau eyaletine bağlı Siak bölgesinde Güneş'in yüzde 97'sinin örtülmesiyle izlendi.
Title
Siak'ta, yerel saatle 12.17'de en yüksek seviyede gerçekleşen halkalı tutulma, yaklaşık 4 dakika sürdü.
Title
Özellikle Sumatra ve Borneo adaları üzerindeki bazı eyaletlerde net olarak görülen tutulma, meteoroloji ajansına göre, ülkenin en doğusundaki Papua eyaletinde en son yerel saatle 15.00’te görülebilecek.
Title
Bazı bölgelerde tutulma için gözlemevlerinde etkinlik düzenlenirken, kendi imkanlarıyla yüksek yerleri tercih edenler, bu olayı teleskop ya da koruma gözlükleriyle izledi.
Title
Başkent Cakarta’da ise kapalı hava nedeniyle net görülmeyen tutulmayı izlemek isteyenler, Cakarta Rasathanesinin düzenlediği gözlem etkinliğine katıldı.
Title
Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti.
Title
Ülkede en son halkalı Güneş tutulması, 2009'da gerçekleşmişti.
Title
Yaşanan bu son gök olayı ile 2019 yılının üçüncü ve son Güneş tutulması gerçekleşirken, daha önce 5-6 Ocak’ta parçalı Güneş tutulması ve 2 Temmuz’da da tam Güneş tutulması yaşanmıştı.
Title
Halkalı Güneş tutulması, Pakistan'da da 20 yıl sonra izlendi. Yerel saatle 07.30'da başlayan ve 08.37'de tam olarak gerçekleşen Güneş tutulması, başkent İslamabad ve Ravalpindi kentlerinde sis nedeniyle kısmen izlenebilirken, Karaçi ve Gvadar gibi güney kentlerinde ise rahatlıkla gözlemlendi.
Title
Pakistan Meteoroloji Departmanı, halka Güneş tutulmasına çıplak gözle bakmama uyarısında bulunurken, ülkedeki birçok camiden tutulma sırasında küsuf namazı kılma çağrısı yapıldı.
Title
Malezya’daki Güneş tutulması manzarası ülkenin merkez ve güney eyaletlerinde gözlemlendi.
Title
Başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinin dışında güneydeki Johor ve Sarawak eyaletlerinde görülen tutulma ülke genelinde yerel saatle 11.20’de başladı ve 15.15’e kadar sürdü.
Title
Çok sayıda camide, Güneş tutulmasının ardından küsuf namazı kılındı. Yetkililer, bugünkü tutulmanın Malezya’da 21 yılın ardından görülen ilk Güneş tutulması olduğunu kaydetti.
Title
Halkalı Güneş tutulması, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Haykou kenti ve Tibet Özerk Bölgesi’nde de izlendi.
Title
Yerel saatle 10.56’da Tibet’te gözlemlenen halkalı tutulma, 15.37’de ise Haynan’da görüldü.
Title
2013’ten bu yana 6 yıl sonra Çin’de ilk defa gözlemlenen tutulma olayı Çin’in güneyinde 4 saat boyunca gözlemlendi.
Title
Çinliler tutulmayı plastik film ve gözlüklerle izledi.
Title
Çin kültüründe Güneş tutulması “Gök köpeği Güneş'i yedi.” olarak da tarif ediliyor.
Title
Yılın son gök olayı olarak nitelenen halkalı Güneş tutulması, Avustralya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok Güney Asya, Okyanusya ve Orta Doğu ülkesinde gözlemlendi.
Title
Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor.
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Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti: Müslümanlar, kılınan küsuf namazını eda etti
Tutulma, Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra izlendi. Tutulma en net Riau eyaletine bağlı Siak bölgesinde Güneş'in yüzde 97'sinin örtülmesiyle izlendi. Siak'ta, yerel saatle 12.17'de en yüksek seviyede gerçekleşen halkalı tutulma, yaklaşık 4 dakika sürdü. Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti.


Özellikle Sumatra ve Borneo adaları üzerindeki bazı eyaletlerde net olarak görülen tutulma, meteoroloji ajansına göre, ülkenin en doğusundaki Papua eyaletinde en son yerel saatle 15.00’te görülebilecek.

Teleskoplarla izlediler

Bazı bölgelerde tutulma için gözlemevlerinde etkinlik düzenlenirken, kendi imkanlarıyla yüksek yerleri tercih edenler, bu olayı teleskop ya da koruma gözlükleriyle izledi.

Başkent Cakarta’da ise kapalı hava nedeniyle net görülmeyen tutulmayı izlemek isteyenler, Cakarta Rasathanesinin düzenlediği gözlem etkinliğine katıldı.

Anı, teleskop ya da koruma gözlükleriyle izledi.

Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti. Ülkede en son halkalı Güneş tutulması, 2009'da gerçekleşmişti.

Yaşanan bu son gök olayı ile 2019 yılının üçüncü ve son Güneş tutulması gerçekleşirken, daha önce 5-6 Ocak’ta parçalı Güneş tutulması ve 2 Temmuz’da da tam Güneş tutulması yaşanmıştı.

Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti.

Pakistan'da 20 yıl sonra görülen ilk Güneş tutulması

Halkalı Güneş tutulması, Pakistan'da da 20 yıl sonra izlendi. Yerel saatle 07.30'da başlayan ve 08.37'de tam olarak gerçekleşen Güneş tutulması, başkent İslamabad ve Ravalpindi kentlerinde sis nedeniyle kısmen izlenebilirken, Karaçi ve Gvadar gibi güney kentlerinde ise rahatlıkla gözlemlendi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, halka Güneş tutulmasına çıplak gözle bakmama uyarısında bulunurken, ülkedeki birçok camiden tutulma sırasında küsuf namazı kılma çağrısı yapıldı.

Güneş tutulması çocuklarında dikkatini çekti.

Malezya 21 yıl sonra Güneş tutulması izledi

Malezya’daki Güneş tutulması manzarası ülkenin merkez ve güney eyaletlerinde gözlemlendi.

Başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinin dışında güneydeki Johor ve Sarawak eyaletlerinde görülen tutulma ülke genelinde yerel saatle 11.20’de başladı ve 15.15’e kadar sürdü.

Çok sayıda camide, Güneş tutulmasının ardından küsuf namazı kılındı. Yetkililer, bugünkü tutulmanın Malezya’da 21 yılın ardından görülen ilk Güneş tutulması olduğunu kaydetti.

Malezya’daki Güneş tutulması manzarası ülkenin merkez ve güney eyaletlerinde gözlemlendi.

Tutulma Çin’in güneyinde görüldü

Halkalı Güneş tutulması, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Haykou kenti ve Tibet Özerk Bölgesi’nde de izlendi.

Yerel saatle 10.56’da Tibet’te gözlemlenen halkalı tutulma, 15.37’de ise Haynan’da görüldü.

2013’ten bu yana 6 yıl sonra Çin’de ilk defa gözlemlenen tutulma olayı Çin’in güneyinde 4 saat boyunca gözlemlendi. Çinliler tutulmayı plastik film ve gözlüklerle izledi. Çin kültüründe Güneş tutulması “Gök köpeği Güneş'i yedi.” olarak da tarif ediliyor.

Yılın son gök olayı olarak nitelenen halkalı Güneş tutulması, Avustralya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok Güney Asya, Okyanusya ve Orta Doğu ülkesinde gözlemlendi.

Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor.

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