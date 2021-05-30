Dünya Yolcu uçağında yarasa paniği
ASYA

Yolcu uçağında 'yarasa' paniği

Hindistan Havayolları’na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağında uçuş sırasında fark edilen bir yarasa büyük paniğe yol açtı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi’ye dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı.

Haber Merkezi İHA
Yolcu uçağında yarasa paniği
Yarasanın çıkarıldığı ve uçağın dezenfekte edildiği belirtildi.

Hindistan’dan ABD’ye giden Hindistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz perşembe günü hareketli dakikalar yaşandı. Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağının business class bölümüne bir yarasanın girdiği fark edildi.

  • Kabin görevlilerinin kokpit ekibini bilgilendirmesinin ardından Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi’ye dönüş kararı alındı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra geri dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı. Yarasanın çıkarıldığı ve uçağın dezenfekte edildiği belirtildi.

İngiltere'ye Hint varyantı darbesi
KORONAVİRÜS
İngiltere'ye Hint varyantı darbesi
Abone Ol Google News
Dişim düştü, dişimi bulun

Dişim düştü, dişimi bulun

15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti.
Apartmanda kötü koku ihbarı

Apartmanda kötü koku ihbarı

Genç kadın 3 gün sonra başından vurulmuş şekilde bulundu.
Fetih coşkusubu yıl bir başka

​Ayasofya ve Taksim Camii şehre iki manevi kale oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni hizmete açtı.

​İrlandalı vekil Kenny'den cesur çıkış.
Yıldırım'da kimse kimsesiz değil

Yıldırım'da kimse kimsesiz değil

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.
Dikkat 5 bini henüz görmedik!

Dikkat 5 bini henüz görmedik!

​Ülkede gözler 1 Haziran'a çevrildi.
Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Ne yüzle geldin!

Ne yüzle geldin!

​Macron'u Güney Afrika'ya geldiğine pişman ettiler.
İstihdam için<br>5 yeni destek

İstihdam için
5 yeni destek

​İşçi alana kredi ve SGK prim katkısı.
Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

​Finalde M.City'yi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
İzleyenleri büyüledi

İzleyenleri büyüledi

'​Sky mapping' İstanbul'a çok yakıştı.

Simge mekanlarda görsel etkinliklerle kutlanıyor.

​Türkiye'nin 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.