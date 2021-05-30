Yolcu uçağında 'yarasa' paniği

Keşmirli Tarık Ahmet koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Tarık Ahmet adlı bir girişimci, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yüzen ambulans hizmetini başlattı. Fikrin kendisinin de hastalığa yakalanması sonrası ortaya çıktığını belirten Ahmet, kapsamlı bir tadilatın arkasından aldığı tekneyi yüzen ambulansa çevirdi.