YSK Sudan'da sandık kurmayacak

Yüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu, Sudan'da yaşanan olayların ardından ülkede kurulacak sandıkları iptal etti.
TRT'nin haberine göre, bölgede yaşayan seçmenler farklı noktalarda oy kullanabilecek.
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan ve hâlâ sürmekte olan çatışmalar sebebiyle ülkede bulunan bin 600'ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle Etiyopya'ya taşındığı bildirildi.
Sudan ordusu, uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı. Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtti.
Sudan'da 2014 yılında açılan Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkedeki çatışmalar sürmesine rağmen hizmete devam ediyor. Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da bulunan hastane, çevredeki tüm sağlık tesisleri hizmet vermeyi durdurduğu halde halkın yaralarını sarmaya çalışıyor.