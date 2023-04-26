YSK Sudan'da sandık kurmayacak

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan ve hâlâ sürmekte olan çatışmalar sebebiyle ülkede bulunan bin 600'ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle Etiyopya'ya taşındığı bildirildi.