Yunan adalarında kaos

Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarında yeni mülteci kampları inşa etme planlarına karşı öfkeli kitlesel protestolar başladı. Adalarda yeni mülteci kampları inşa edilmesine karşı çıkan protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 52 polis memuru ve 10 gösterici yaralandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Midilli Bölgesi Valisi Kostas Muçuris ve Batı Midilli Belediye Başkanı Tahiarkis Verros da protestolara katıldı. DW’nin haberine göre Midilli’de iki gündür devam eden protestolara 1000 kadar kişi katıldı. Polis sözcüsü, eylemcilerin mülteci merkezinin yapılacağı alana girmeye çalıştığını ve polis memurlarını taş yağmuruna tuttuğunu söyledi. Protestocuların yeni mülteci kampının yapılacağı alana çıkan yollarda çöp kamyonları ve arabalarıyla barikat kurduğu haber veriliyor. Muçuris, “Ada halkının dövülmesi ve biber gazına maruz kalması utanç verici. Cunta yönetimi bile bunları yapmadı” dedi.

PROTESTOCULAR OTEL BASTI

Sakız adasında ise hükümetin Pazartesi günü sabaha karşı adaya gizlice iş makinesi ve yüzlerce polis sevk etmesine öfkelenen 2 bin kadar kişi, polis memurlarının kaldığı oteli bastı. Fransız haber ajansı AFP’ye göre polis sözcüsü, adada sekiz polis memurunun yaralandığını açıkladı. Yerel medyanın sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerinde otele giren göstericilerin polis memurlarını darp ettiği ve camlardan eşyaları fırlattığı görülüyor. Sakız limanında protestocular, gemiden inen polis memurlarını taşlamıştı. Göstericiler yeni kampların inşası için malzemelerin geçişini yollara barikat kurarak engellemeye çalışıyor.

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DEV HAPİSHANEYE DÖNÜŞTÜ

Uluslararası Kurtarma Komitesi adlı yardım örgütünün Yunanistan sorumlusu Dimitra Kalogeropulu, “Protestolar sürpriz olmadı. Yerel halk, adalarının dev bir hapishaneye dönüştüğünü düşünüyor. Aşırı kalabalık nedeniyle mülteciler tehlikeli koşullarda yaşıyor” diye konuştu. 2015 ve 2016’da Türkiye’den çoğu Suriyeli binlerce göçmen Yunan adalarına akın etmişti. Yunan Hükümeti’ne göre adalarda halihazırda 42 bin 568 mülteci var. Hükümet, Midilli ve Sakız’ın yanı sıra, Sisam, İleryoz ve Kos adalarında da yeni mülteci kampları inşa edileceğini açıklamıştı.

“Gelmeyin”

Miçotakis

Adalardaki sığınmacı kamplarının doluluğuyla gündeme gelen Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkeye gelmeyi hedefleyen sığınmacılara seslenerek “gelmeyin” dedi. Son aylarda Ege’deki Yunan adalarına gelen mülteci sayısındaki artış nedeniyle konuşan Yunanistan Başbakanı, “Yunanistan’da iltica hakkı olmadığını bilenlere açık ve net biçimde söylüyorum: Gelmeyin” şeklinde konuştu. “Ülkeye gelmek için insan kaçakçılarına ödeyeceğiniz paraya yazık” diye konuşan Miçotakis, Yunan kamu televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, insan kaçakçılarının Yunan adaları üzerinden ana karaya, dolayısıyla Avrupa’ya ulaştırma vaadinin gerçekçi olmadığını belirtti.