Dünya Yunan spiker Theodoratostan ülkesini kızdıracak açıklama Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler
AVRUPA

Yunan spiker Theodoratos'tan ülkesini kızdıracak açıklama: Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler

Yunanistan'ın provokasyonları artarak devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky Tv spikeri İoannis Theodoratos ülkesini kızdıracak mesajlar verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Theodoratos, "Türk rastgele bir şey yapmaz. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan spiker Theodoratostan ülkesini kızdıracak açıklama: Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler
BlueSky Tv spikeri İoannis Theodoratos

Yunanistan Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde provokasyonlarına devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky Tv spikerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili konuşan Theodoratos, ülkesini kızdıracak itiraflarda bulundu. Theodoratos, şu açıklamaları yaptı:

"TÜRK RASTGELE BİR ŞEY YAPMAZ"

"Neo-Osmanlılar'ın tarihimizin belirli safhalarına saldırarak moralimizi bozmak adına tarihi nasıl kullandığını bir düşünün. Bunu aklında tutmalısın; Türk rastgele bir şey yapmaz. Türk, bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacağından yüzde 100 emin olmalıdır. Biz de planın bizim tarafımızda ilerleyeceğinden yüzde 100 emin olmalıyız.

"HER ZAMAN BİZDEN GÜÇLÜYDÜLER"

Güç dengeleri hakkında sıkça duyduğum bir şey hakkında yorum yapmak istiyorum. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler."

Yunan spiker Theodoratos'tan ülkesini kızdıracak açıklama: Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler
OYNAT 00:46
Yunan spiker Theodoratos'tan ülkesini kızdıracak açıklama: Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler
Yunanistan'ın provokasyonları artarak devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky Tv spikeri İoannis Theodoratos ülkesini kızdıracak mesajlar verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Theodoratos, 'Türk rastgele bir şey yapmaz. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler.' dedi.

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