Yunanistan Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde provokasyonlarına devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky Tv spikerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili konuşan Theodoratos, ülkesini kızdıracak itiraflarda bulundu. Theodoratos, şu açıklamaları yaptı:

"TÜRK RASTGELE BİR ŞEY YAPMAZ"

"Neo-Osmanlılar'ın tarihimizin belirli safhalarına saldırarak moralimizi bozmak adına tarihi nasıl kullandığını bir düşünün. Bunu aklında tutmalısın; Türk rastgele bir şey yapmaz. Türk, bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacağından yüzde 100 emin olmalıdır. Biz de planın bizim tarafımızda ilerleyeceğinden yüzde 100 emin olmalıyız.

"HER ZAMAN BİZDEN GÜÇLÜYDÜLER"

Güç dengeleri hakkında sıkça duyduğum bir şey hakkında yorum yapmak istiyorum. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler."

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OYNAT 00:46 Yunan spiker Theodoratos'tan ülkesini kızdıracak açıklama: Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler Yunanistan'ın provokasyonları artarak devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky Tv spikeri İoannis Theodoratos ülkesini kızdıracak mesajlar verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Theodoratos, 'Türk rastgele bir şey yapmaz. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler.' dedi.

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DÜNYA Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz