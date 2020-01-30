Dünya Yunan vicdanı Göçmenlere karşı denize set çekiyorlar
AVRUPA

​Yunan vicdanı: Göçmenlere karşı denize set çekiyorlar

Yunan vicdanı: Göçmenlere karşı denize set çekiyorlar

Giderek artan göç dalgasıyla baş edemeyen Yunanistan, Türkiye'den Ege Denizi yoluyla gelen sığınmacıları engellemek için ‘yüzen barikat’ kurmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Yüzen barikat için 500 bin euro bütçe ayrıldığı öğrenildi.
Yüzen barikat için 500 bin euro bütçe ayrıldığı öğrenildi.

Türkiye’den Yunan adalarına geçen sığınmacıları caydırmak isteyen Atina, Ege Denizi’ne ‘yüzen bir barikat sistemi’ yerleştirecek. Yunan Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulan ihaleye göre sistemin, 2.7 kilometre uzunluğunda ve 1.1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olması planlanıyor.
Işıklarla uyaracakBariyerin 50 santimetrelik bölümünün su yüzeyinde bulunması ve burada yanıp sönen ışıkların olması isteniyor.

Yunan askerinden göçmenlere işkence
DÜNYA
Yunan askerinden göçmenlere işkence

500 bin euro bütçe ayrıldı

Sistemin 3 ay içinde yerleştirilmesi bekleniyor ancak kesin lokasyon henüz belli değil. Bakanlık bütçeyi 500 bin euro olarak belirledi. Yunanistan’da altı ay önce göreve gelen Kiriakos Miçotakis hükümeti, göçle mücadele konusunda daha sert bir tutum benimseyeceklerini açıklamıştı.

Yunan zulmü
GÜNDEM
Yunan zulmü

Mültecileri istemiyorlar

  • Geçen yıl yaklaşık 60 bin sığınmacının Ege Denizi yoluyla Yunan adalarına geçtiği belirtiliyor. Bu sayı, bir önceki yılla karşılaştırıldığında iki kat daha fazla. Midilli, Samos ve Sakız adasında yaşayan Yunanlar geçen hafta mülteci kamplarının aşırı kalabalık olduğu gerekçesiyle protesto gerçekleştirmişti. Yunan adalarında bulunan ve resmi olarak 6 bin 200 kişilik kapasiteye sahip sığınmacı kamplarında 40 binden fazla sığınmacının yaşadığı belirtiliyor. Yunan yetkililer de sık sık Avrupa Birliği’ne ‘yükün paylaşılması’ çağrısında bulunuyor.

Yunanistan'da darp ettikleri göçmenlerin değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdiler
OYNAT 00:58
Yunanistan'da darp ettikleri göçmenlerin değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdiler
Edirne'de, komşu ülke Yunanistan'ın darp edip Türkiye'ye zorla gönderdiği söylenen 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darp ettiğini ve kıymetli eşyalarını aldıklarını söyledi.
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