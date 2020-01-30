​Yunan vicdanı: Göçmenlere karşı denize set çekiyorlar

Türkiye’den Yunan adalarına geçen sığınmacıları caydırmak isteyen Atina, Ege Denizi’ne ‘yüzen bir barikat sistemi’ yerleştirecek. Yunan Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulan ihaleye göre sistemin, 2.7 kilometre uzunluğunda ve 1.1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olması planlanıyor.

Işıklarla uyaracakBariyerin 50 santimetrelik bölümünün su yüzeyinde bulunması ve burada yanıp sönen ışıkların olması isteniyor.

DÜNYA Yunan askerinden göçmenlere işkence

500 bin euro bütçe ayrıldı

Sistemin 3 ay içinde yerleştirilmesi bekleniyor ancak kesin lokasyon henüz belli değil. Bakanlık bütçeyi 500 bin euro olarak belirledi. Yunanistan’da altı ay önce göreve gelen Kiriakos Miçotakis hükümeti, göçle mücadele konusunda daha sert bir tutum benimseyeceklerini açıklamıştı.

GÜNDEM Yunan zulmü

Mültecileri istemiyorlar

Geçen yıl yaklaşık 60 bin sığınmacının Ege Denizi yoluyla Yunan adalarına geçtiği belirtiliyor. Bu sayı, bir önceki yılla karşılaştırıldığında iki kat daha fazla. Midilli, Samos ve Sakız adasında yaşayan Yunanlar geçen hafta mülteci kamplarının aşırı kalabalık olduğu gerekçesiyle protesto gerçekleştirmişti. Yunan adalarında bulunan ve resmi olarak 6 bin 200 kişilik kapasiteye sahip sığınmacı kamplarında 40 binden fazla sığınmacının yaşadığı belirtiliyor. Yunan yetkililer de sık sık Avrupa Birliği’ne ‘yükün paylaşılması’ çağrısında bulunuyor.